Lazăr reacționează după anunțul privind posibila anchetare a sa - Orice insinuării privind încălcări ale legii sunt neavenite și urmăresc destabilizarea PÎCCJ

Procurorului general al al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie transmite, dupa aparitia informatiilor privind extinderea anchetei in cazul Kovesi si in ceea ce il priveste, pentru emiterea unui comunicat de presa in 2017, privind plangerea lui Sebastian Ghita,că orice insinuare privind incalcarea legii este neavenita.

“În calitate de procuror general, am exercitat atribuțiile de comunicare publică conform dispozițiilor legale în vigoare. Orice insinuări privind încălcări ale legii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt neavenite și urmăresc destabilizarea Ministerului Public”, transmite Augustin Lazar.

Este vorba despre anuntul pe care Sectia pentru Investigarea Magistratilor, condusa de Gheorghe Stan si Adina Florea, l-a transmis prin intermediul redactiei luju.ro, referitor la extinderea cercetarilor in dosarul Laurei Codruta Kovesi.

"Cu privire la activitatea de urmarire penala care se efectueaza in dosarul aflat pe rolul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, prin ordonanta cu acelasi numar din data de 14 februarie 2019, s-a dispus extinderea urmaririi penale si inceperea urmaririi penale 'in rem' sub aspectul savarsirii infractiunilor de favorizarea faptuitorului (prev. de art. 269 Cod penal) si fals in declaratii (prev. de art. 326 Cod penal), constand in aceea ca la data de 9 ianuarie 2017 Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin Biroul de informare si relatii publice, a comunicat, in mod nereal, faptul ca procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica ar fi dispus inceperea urmaririi penale cu privire la fapta, respectiv infractiunea de abuz in serviciu in cauza avand ca obiect informatiile difuzate in mass media de un politician.

In cuprinsul comunicatului de presa, s-a precizat ca cercetarile penale 'vizeaza toate aspectele prezentate opiniei publice de catre G. S. A.' si ca, in urma verificarilor efectuate, a rezultat ca aducerea in tara a unui inculpat a fost efectuata de catre Politia Romana, iar costurile aferente transportului au fost achitate integral de catre aceasta institutie.

Ca urmare a verificarilor efectuate in aceasta cauza, a rezultat ca la nivelul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu s-a dispus inceperea urmaririi penale 'in rem' cu privire la aspectele mentionate anterior si nu s-a constituit un dosar penal care sa priveasca aspectele mentionate in acel comunicat de presa, ci a vizat doar inregistrarea discutiei dintre un politician si un fost presedinte cu privire la solutia dispusa de instanta de judecata intr-o cauza penala", potrivit luju.ro.