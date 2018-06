Lăzăroiu, despre revocarea lui Kovesi: S-ar ajunge la un absurd dacă o instituție e sacrificată pentru un om

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu susține că un referendum privind decizia CCR în cazul Kovesi nu are temei legal, menționând că s-ar ajunge la absurd dacă o instituție e sacrificată pentru un om.

"S-ar ajunge la un absurd sa intrebi daca e bine sa o demiti pe Kovesi sau nu, daca o institutie e sacrificata pentru un om", a declarat Petre Lăzăroiu la Antena 3.

"Am ajuns la concluzia că nu sunt eu ținta acestei situații. Eu mai am un an, pot sa plec si maine, nu am nici un fel de problemă, am sacii in căruță, cum s-ar zice. Toate aceste acțiuni concertate merge catre o singură concluzie: se dorește decredibilizarea, discreditarea CCR. Dacă se ajunge să nu se mai respecte o decizie, acesta e un efect. Statul de drept este acela unde legea este respectată, cea mai grea sclavie e a legii. Legea este tiranica, dar trebuie respectata pentru ca numai ea face posibil ca statul sa meargă înainte", a spus magistratul.

Întrebat dacă mai este vorba despre stat de drept în cazul în care președintele nu pune în aplicare decizia CCR, judecătorul a răspuns: Să vedem reactia celorlalte autoritati, ca statul se oganizeaza prin separatiea, echilibrul puterilor in stat. Presedintele e unul dintre cei doi executivi, nu e singur, mai sunt si celelalte puteri.

Magistratul a precizat că ar putea reacționa Parlamentul, precum și puterea judecătorească în cazul unei sesizări pentru înaltă trădare.

"E un război români contra români", a spus Lăzăroiu.

"Este prima data când nu se respecta o decizie a CCR. E pusa in discutie, nu ca nu se respecta", a precizat judecatorul.