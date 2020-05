Lecţii din 'câmpul tactic' pentru avocaţi - Controversatul general (r) Dumitru Dumbravă ţine seminarii pentru jurişti

Generalul (r) Dumitru Dumbravă, fost şef al Direcţiei juridice a SRI şi fost secretar general al Serviciului, predă avocaţilor lecţii de gestionare a informaţiilor sensibile.

Inventatorul celebrei idei a justiţiei "câmp tactic" va susţine un seminar cu tema "Protecția informațiilor sensibile în activitatea avocaților", pe data de 11 iunie, la Societatea de Ştiinţe Juridice. Taxa de participare este de 400 de lei plus TVA.

Dumbravă este prezentat ca director al firmei Intell Cube Consulting, o firmă înfiinţată în septembrie 2018 şi care a avut anul trecut un profit de aproape 100.000 de euro, depăşind astfel veniturile multor avocaţi cu experienţă din România.

Recent, publicaţia luju.ro dezvăluia că generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă a ajuns "consultat anticorupţie" pentru banca maghiară OTP, în baza colaborării cu firma de avocatură a lui Doru Trăilă. Interesant este că şi Ludovic Orban a recunoscut în noiembrie 2019 că este angajat la firma de avocatură a lui Doru Trăilă, avocatul fostei şefei a DIICOT Alina Bica şi fostul soţ al deputatei PNL Cristina Trăilă.

De altfel, despre colaborarea lui Dumitru Dumbravă cu firma lui Doru Trăilă au mai existat informaţii şi anterior episodului de la OTP. Mai mult, surse din sistemul vorbesc despre faptul că fostul general SRI a păstrat legături la vârful justiţiei, inclusiv în CSM, fiind "un partener de dialog" al şefilor de instituţii din domeniu.

Jurnalul Naţional relata în urmă cu un an că firma lui Dumbravă are sediul în acelaşi apartament în care are sediul şi o firmă care aparţine Elenei Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu.

Dumitru Dumbravă a fost director al Direcţiei juridice, iar mai apoi secretar general al Serviciului Român de Informaţii (SRI). Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, în august 2018, decretul privind trecerea în rezervă a generalului de brigadă - cu o stea Dumitru Dumbravă din Serviciul Român de Informaţii începând cu data de 1 septembrie.

Dumitru Dumbravă a stârnit rumoare în 2015 când, într-un interviu pentru o publicaţie online, a declarat: "Dacă în urmă cu câţiva ani consideram că ne-am atins obiectivul odată cu sesizarea PNA, de exemplu, dacă ulterior ne retrăgeam din câmpul tactic odată cu sesizarea instanţei prin rechizitoriu, apreciind (naiv, am putea spune acum) că misiunea noastră a fost încheiată, în prezent ne menţinem interesul/atenţia până la soluţionarea definitivă a fiecărei cauze”.

În noiembrie 2017, generalul Dumitru Dumbravă a fost audiat în Comisia de Control a SRI, unde a negat că s-ar fi implicat personal pentru rezolvarea unor dosare. Comisia a decis atunci, cu 5 voturi "pentru" și 3 voturi "împotrivă", sa solicite demisia lui Dumitru Dumbravă, pe motiv că cercetările comisiei nu pot fi efectuate câtă vreme acesta rămâne în funcție.