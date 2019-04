Leonardo Di Caprio, Ariana Grande şi Justin Bieber, alături de rapperul Lil Dicky într-un videoclip pentru salvarea Planetei

Rapperul Lil Dicky l-a invitat pe actorul Leonardo Di Caprio să cânte alături de el în videoclipul "Earth", manifest ecologist în care face apel la lupta contra încălzirii climatice, un semnal de alarmă la care s-au alăturat mai multe celebrităţi, scrie Le Figaro potrivit news.ro

David Andrew Burd, alias Lil Dicky, cântăreţul în vârstă de 31 de ani, propune de câţiva ani un hip-hop care reinversează codurile.

Cântăreţul a publicat videoclipul "Earth", vineri, reluând tonul absurd din precedentele videoclipuri ale sale.

Publicat înainte de Ziua Internaţională a Pământului, luni, 22 aprilie, titlul este, mai presus de orice aspect comic, un manifest pentru salvarea Planetei. Cu această ocazie, rapperul i-a invitat pe actorul Leonardo DiCaprio - de altfel foarte implicat în lupta pentru salvarea Planetei - dar şi pe Justin Bieber, Ariana grande şi Miley Cyrus să cânte cu el.

"La început nu a fost conceput ca un cântec ecologic", a declarat el pentru revista Rolling Stone. "M-am gândit că ar fi nostim să invit artişti care să interprteze diverse animale. (...) Nu ştiam că ne mai rămân doar 12 ani pentru a schimba lucurile înainte ca prejudiciul pe care l-am cauzat să fie ireversibil".

Adam Levine, Snoop Dogg, Katy Perry, Backstreet Boys şi Ed Sheeran se alătură semnalului de alarmă.

"Iubim Pământul, este planeta noastră. Iubim Pământul, este casa noastră", cântă ei în videoclipul de 7 minute în care apar rând pe rând ca animale: babuin, zebră, koala, vacă.

Pe scurt, o versiune mai modernă a celebrei melodii "We Are The World", la care a fost adăugat puţin umor, a rezumat site-ul CNN.