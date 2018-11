Lewis Hamilton se bucură de revenirea lui Robert Kubica în Formula 1: 'Deveneam al doilea cel mai în vârstă pilot. Nici nu vă imaginaţi cât mă bucur'

Cvintuplul campion mondial Lewis Hamilton a salutat revenirea în Formual 1 a pilotului polonez Robert Kubia. Dincolo de calităţile remarcabile ale lui Kubica, scoase în evdienţă de Hamilton, britanicul se bucură şi pentru faptul că nu va fi al doilea cel mai în vârstă pilot de pe grilă, informează News.ro.

"Sunt bucuros că revine. Fernando Alonso pleacă şi deveneam al doilea cel mai în vârstă pilot (n.r. - după Kimi Raikkonen), dar acum pot rămâne al treilea. Nici nu vă pot spune cât mă bucur", a spus Hamilton, 33 de ani, care a devenit serios apoi.

"Am concurat împotriva lui în karting, deci îl cunosc de multă vreme. A fost întotdeauna unul dintre cei mai talentaţi piloţi împotriva cărora am avut plăcerea să pilotez. A trecut printr-o perioadă foarte dificilă în aceşti ultimi ani şi este formidabil să văd că are posbilitatea de a reveni. Sper că a muncit din greu pentru a-şi regăsi nivelul şi starea de spirit, aşa cum erau în trecut. Cred că este extraordinar pentru sport să-l vedem revenind în acţiune", a adăugat pilotul Mercedes.

Robert Kubica, absent din Formula 1 de la finalul anului 2010, va fi unul dintre cei doi piloţi titulari la Williams în sezonul 2019, a anunţat, joi, echipa britanică, înainte de Marele Premiu de la Abu Dhabi.

Accidentat grav la un raliu în Italia, în februarie 2011 după care a fost aproape să-şi piardă braţul drept, pilotul de 33 de ani a fost nevoit să renunţe la cariera sa în Formula 1, deşi era sub contract cu Renault.

El îl va avea coechipier în sezonul viitor pe britanicul George Russell, în vârstă de 20 de ani, pilot din sfera de influenţă a Mercedes şi lider al campionatului Formula 2.

Kubica a efectuat mai multe teste pentru F1 din 2017, cu Renault apoi Williams. El îl va înlocui pe rusul Serghei Sirotkin, în prezent pe ultimul loc în campionatul F1.

În afară de teste, ultima apariţie în Formula 1 a sportivului din Cracovia, care va împlini 34 de ani la 7 decembrie, datează din 2010, de la Grand Prix-ul de la Abu Dhabi.

Kubica, considerat la fel de talentat ca Fernando Alonso sau Lewis Hamilton, şi-a început cariera în Formula 1 în 2006, la BMW-Sauber, iar din 2010 a trecut la Renault. În cea mai populară serie automobilistică, polonezul a luat startul de 76 de ori, s-a clasat pe podium de 12 ori şi a câştigat o cursă, Marele Premiu al Canadei, în 2008, an în care a ocupat locul al patrulea în clasamentul general al piloţilor.

Din nefericire, după numai cinci sezoane, la 5 februarie 2011, Kubica a fost implicat într-un grav accident la Raliul Ronde di Andora. El a fost supus la cinci intervenţii chirurgicale, după ce a suferit mai multe fracturi la mâna şi piciorul drepte. O consecinţă a rănilor suferite a fost pierderea funcţiilor motrice ale mâinii drepte. El s-a recuperat treptat, dar nu a mai putut conduce un monopost de Formula 1.

Însă Kubica nu a abandonat cursele şi a concurat în raliuri, câştigând, în 2013, WRC-2. Visul de a fi din nou la volanul unui monopost nu l-a părăsit niciodată. Robert Kubica a testat o maşină GP3, una de Formula E şi pe simulator, inainte să efectueze, anul trecut, mai multe sesiuni de teste cu monoposturi de Formula 1, cu Renault şi cu Williams.