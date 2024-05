Liga Campionilor - Nu am pus toate ingredientele necesare pentru a ajunge în finală, declară Mbappe (PSG)

Starul Kylian Mbappe a recunoscut marţi seară că Paris Saint-Germain nu a pus ''toate ingredientele necesare" pentru a se califica în finala Ligii Campionilor la fotbal, înclinându-se pe teren propriu în faţa formaţiei Borussia Dortmund (scor 0-1), în manşa secundă a semifinalelor competiţiei, potrivit Agerpres.

"Am şutat mult, dar nu am fost eficienţi. Nu prea îmi pace să vorbesc despre ghinion, când eşti bun nu loveşti bara, marchezi, noi nu am fost suficient de buni în acea zonă. Am încercat cât am putut, iar primul care trebuia să marcheze în seara asta eram eu", a declarat atacantul francez la finalul meciului de pe Parc des Princes.

"Nu a fost un exces de încredere, grupul nostru a fost liniştit, aşa este fotbalul, nu am pus toate ingredientele necesare pentru a ajunge în finală. Acum trebuie să trecem pesta asta, atât eu, cât şi echipa. Este un proces lung, dar am arătat în acest sezon că suntem capabili să mergem mai departe. Nu este totul de aruncat, mai sunt obiective de atins în acest sezon. Suntem foarte dezamăgiţi, pentru că am vrut să ne calificăm, dar în Champions League trebuie să fii eficient în careu, iar în această privinţă ei au fost mai buni decât noi", a adăugat Mbappe.

Borussia Dortmund s-a calificat în finala Ligii Campionilor după ce a învins-o cu 1-0 pe PSG, la Paris, prin golul marcat de fundaşul Mats Hummels în repriza secundă (50). Germanii s-au impus cu acelaşi scor şi în meciul tur, de la Dortmund.

În cealaltă semifinală din Champions League se vor înfrunta miercuri seară, în capitala Spaniei, echipele Real Madrid şi Bayern Munchen. În prima manşă, disputată în Germania, scorul a fost egal, 2-2.