LinkedIn: 'Amazon, cea mai bună companie americană pentru care să lucrezi dacă vrei să evoluezi în carieră'

LinkedIn a desemnat Amazon drept cea mai bună companie americană pentru care să lucrezi dacă ești în căutarea unei creșteri în carieră. Este al doilea an în care Amazon se află în fruntea listei.

Lista LinkedIn 2022 a companiilor de top urmărește șapte piloni axați pe evoluția în carieră: capacitatea de a avansa, creșterea competențelor, stabilitatea companiei, oportunitățile externe, afinitatea companiei, diversitatea de gen și răspândirea mediilor educaționale. Compania a precizat că acest clasament se bazează pe datele provenite de la cei 810 milioane de membri ai săi și pe investițiile pe care companiile le fac în angajați.

Însă partenerul CNBC, JUST Capital, o platformă dedicată măsurării și îmbunătățirii performanțelor corporative, a constatat că gigantul de comerț electronic se situează mult mai jos în rândul lucrătorilor.

JUST plasează Amazon pe locul 11 din 53 în sectorul comerțului cu amănuntul și pe locul 569 în topul general al companiilor pe care JUST le urmărește în cadrul Russell 1000. Clasamentele JUST Capital sunt stabilite în urma unui sondaj efectuat în rândul americanilor cu privire la problemele pe care aceștia consideră că ar trebui să le acorde prioritate companiilor americane. Pentru lucrători, acestea includ plata unui salariu decent, sănătatea și siguranța lucrătorilor, beneficiile și echilibrul între viața profesională și cea privată, diversitatea, echitatea și incluziunea, precum și investițiile și formarea forței de muncă, informează cnbc.com.

Amazon depășește media din industrie în clasamentul JUST la toate categoriile, cu excepția uneia: sănătatea și siguranța lucrătorilor, care măsoară măsurile de protecție a bunăstării lucrătorilor, dincolo de ceea ce prevede legea.

De asemenea, JUST clasează Amazon sub media industriei în ceea ce privește sănătatea și siguranța, pe baza numărului de controverse și a mai puținelor politici pertinente ale companiei. Această categorie lipsește cu desăvârșire din aprecierile care intră în lista LinkedIn.

Amazon, al doilea cel mai mare angajator privat din SUA, s-a confruntat cu o examinare amănunțită din partea legislatorilor, a activiștilor și a unora dintre angajații săi cu privire la situația sa în domeniul muncii.

Angajații de la depozite și de la livrări au vorbit în mod obișnuit împotriva companiei, susținând că "obsesia clienților" și concentrarea pe livrarea rapidă au creat un mediu de lucru nesigur. Aceștia au susținut că ritmul alert nu permite pauze și timp suficient pentru a merge la baie, iar angajații au îndemnat, de asemenea, compania să mărească salariile și să ofere mai multe concedii plătite.

Directorul executiv al Amazon, Andy Jassy, a recunoscut, în cadrul GeekWire Summit din octombrie, că firma ar putea face mai mult pentru a-și trata mai bine angajații. "Cred că dacă ai un grup mare de oameni, așa cum avem noi - avem 1,2 milioane de angajați - este aproape ca o țară mică", a spus el. "Sunt o mulțime de lucruri pe care le-ai putea face mai bine".

În toamna anului trecut, Amazon a majorat salariul mediu de pornire pentru lucrătorii din depozitele americane la 18 dolari pe oră, după ce în 2018 a stabilit un salariu minim de 15 dolari pe oră.