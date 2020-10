LOVITURĂ DE TEATRU Florin Iordache NU se mai află pe lista pentru un nou mandat de parlamentar

Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stănescu, va deschide lista PSD în judeţul Olt la alegerile parlamentare pentru Senat, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, preşedintele filialei judeţene a partidului, Marius Oprescu.

Preşedintele PSD Olt a precizat că organizaţia mizează pe obţinerea a patru mandate de deputat şi a două mandate de senator, iar pe liste se vor regăsi atât actuali parlamentari cât şi "mulţi oameni noi", însă propunerile vor fi comunicate public după consultarea organizaţiilor locale, scrie agerpres.ro.

Oprescu a punctat că este sigură candidatura secretarului general al partidului, Paul Stănescu, în prezent senator de Olt, pe primul loc pe lista pentru Senat în judeţ.

"Eu cred că e o onoare ca organizaţia Olt să aibă funcţia de secretar general al partidului, fiind totuşi cel mai mare partid din România, indiferent ce spun unii pe la televizor la ora 18,00 şi bineînţeles că domnul Stănescu, asta este sigur, va fi pe lista de parlamentari de Olt. N-am accepta să fie altfel şi să meargă în altă parte să candideze. Domnul Stănescu va deschide lista de la Senat", a declarat Marius Oprescu.

Întrebat dacă fratele senatorului Paul Stănescu, deputatul PSD de Olt Alexandru Stănescu, va candida pentru un nou mandat de parlamentar, Oprescu a răspuns că Alexandru Stănescu nu şi-a mai manifestat intenţia de a candida.

În privinţa unei posibile candidaturi a deputatului de Olt Florin Iordache, Marius Oprescu a spus, răspunzând la întrebări, că nu a avut o discuţie cu acesta pe tema menţionată.

Preşedintele PSD Olt a adăugat că propunerile pentru lista de candidaţi la alegerile parlamentare vor fi discutate cu primarii social-democraţi din judeţ, iar candidaţii trebuie să nu aibă probleme de integritate şi trebuie să fie "oameni ai comunităţii", susţinuţi atât de comunitate cât şi de organizaţie.

"Noi am încercat să ţinem cont de propunerile primarilor din localităţi pentru că în ultimul mandat foarte mulţi primari ne-au spus că în ce priveşte parlamentarii, mandatul n-a fost unul de mare succes din cauză că ei nu s-au raportat la organizaţia Olt. Şi încercăm de această dată să le răspundem aşteptărilor. (...) Cred că cel mai important este ca un candidat să n-aibă probleme de integritate, să fie un om al comunităţii, susţinut de majoritatea membrilor comunităţii şi în acelaşi timp să aibă susţinerea organizaţiei Olt şi asta se va vedea în urma consultărilor cu toate colegiile, cu toţi primarii din judeţul Olt. Primarii ne-au reproşat lipsa de activitate în teritoriu a parlamentarilor (...) Dacă am greşit în ultimul mandat, acum trebuie să reglăm aceste lucruri şi să facem aşa cum trebuie. Pe lista propunerilor noastre se vor găsi foarte mulţi oameni noi, dar şi o parte dintre parlamentari. (...) Nu vor fi nume din afara judeţului. Ieri, la Bucureşti, cu conducerea centrală am stabilit ca toţi candidaţii să fie membrii ai comunităţii oltene, exclus să avem pe cineva din afară", a mai declarat Marius Oprescu.

Liderul PSD Olt, care a obţinut la alegerile locale din 27 septembrie un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, a conchis că rezultatele scrutinului de luna trecută au demonstrat că PSD este singurul partid care a crescut în această perioadă, faţă de europarlamentare şi prezidenţiale turul întâi.