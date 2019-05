Liviu Dragnea anunță în ce condiții PLEACĂ din fruntea PSD - VIDEO

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminică, după închiderea secțiilor de votare, că își asumă responsabilitatea rezultatului de la urne, dar va face asta în ședința Comitetului Executivului Național.

”Le mulțumesc românilor care au votat cu PSD! Votul de azi nu bucură PSD. Trebuie făcute analize în partid, cât mai repede. Eu, în viață, mi-am asumat și ce am făcut și ce nu am făcut, dar nu îmi asum nici pe Facebook, nici în vreo țară, ci în CEX. Eu am votat la referendum, am spus că nu sunt împotriva lui și a temelor.”, a spus Liviu Dragnea.

