Liviu Dragnea anunță începutul sfârșitului pentru partidul lui Victor Ponta: 'Au început să contacteze colegi să vină înapoi în PSD'

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat că mai mulți membri social democrați plecați spre Pro România dau semnale că vor să revină deoarece nu mai au încredere în proiect,susținând că semnale negative vin și din partea alegătorilor care se tem că își pierd votul dacă aleg un partid ce poate rata pragul.

Citește și: DNA cere redeschiderea dosarului lui George Maior: Tiberiu Urdăreanu a depus denunț; mita este de 500.000 de euro

"Erau membri de partid și i-a convins Victor Ponta. Oamenii au început să se lămurească și sunt parlamentari care au început să contacteze colegi să vină înapoi. O să discutăm fiecare caz în parte, iar în județe cei care au fost numiți președinți de organizații nu mai vor să facă campanie pentru că oamenii au început să spună nu îmi irosesc votul pentru că nu cred că voi faceți 5% de ce să îmi irosesc votul pentru că votul dacă îl dau și nu face 5% se redistribuie la PNL, la USR, nu sunt cu ăștia. Ori votez cu PSD, că nu prea am chef să votez cu serviciile și securiștii, ori stau acasă", a declarat Liviu Dragnea, la România TV, relatează Mediafax.

Întrebat dacă în prezent conduce un partid liber de securiști, liderul PSD a spus: "grosul a plecat"

"Nu prea am vorbit de Pro România în această campanie. Să vedem cine merge în PE. USR PLUS vor intra în mișcarea lui Macron. Ponta a anunțat că vor intra în mișcarea lui Macron. Macron vrea o Europă cu două viteze, o Cortină de Fier. USR, PLUS și Pro România vor susține ca România să fie de categoria a doua", a mai spus Dragnea.