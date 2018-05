Liviu Dragnea, cu elicopterul la Buzău - Cum motivează liderul PSD deplasarea cu transportul special

Președintele PSD Liviu Dragnea a mers, joi, la Buzău, cu elicopterul Ministerului Apărării Naționale, motivând că are mai multe întâlniri programate și a făcut solicitare pentru transport special, în baza legii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Întrebat cum a fost drumul pe DN 2, unde se efectuează lucrări la Podul de la Mărăcineni, Liviu Dragnea a spus că a venit la Buzău cu elicopterul.

„Am venit cu elicopterul Ministerului Apărării Naționale. Am înțeles că au fost întrebări. Eu am primit invitația de la Ministerul Apărării Naționale pentru a participa la acest eveniment (Ziua Eroilor – n.r.), am transmis o solicitare, am spus că am câteva întâlniri importante după-amiaza, și am întrebat dacă pot asigura transportul până aici. Au răspuns pozitiv, în conformitate cu Hotărârea de Guvern 755/1998, aceeași bază legală pe care o folosește și președintele României când face transport special”, a răspuns Dragnea.

Întrebat cum va rezolva problema drumului spre București, pentru că la Buzău plouă, Liviu Dragnea a spus că „la întoarcere, o să vedem”.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a participat, joi, la Buzău, la manifestările organizate de Ziua Eroilor.