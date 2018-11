Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă îi răspund Gabrielei Firea: 'Nu pot să fac când legea nu mi-o permite' - VIDEO

Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă au ținut să îi răspundă Gabrielei Firea, după acuzațiile primarului general de blocare a proiectelor pentru București. Surprinzător, cel mai dur răspuns a venit de la premierul Dăncilă, care a lăsat să se înțeleagă că Firea i-ar fi cerut lucruri ilegale.

”Eu încerc să fiu portavocea colegilor din CEx, ca să nu credeți că eu șase ore vorbesc singur în CEx. Dimpotrivă orice măsură de genul acesta poate să aibă și un revers la un moment dat, depinde de atitudinea fiecăruia. Nu e cazul să facem un paralelism și nu s-a pus problema ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea să fie exclusă. Eu am explicat în CEx, acum pot să spun și public despre unele afirmații în spațiul public făcute de d-na Firea. Am încercat să o conving că ceea ce a spus nu era adevărat. Nu m-am întâlnit cu primarii de sectoare pentru a desființa Bucureștiul. Nu m-am întâlnit cu ei ca să face 6 orașe în București sau ca să luăm bani și să îi ducem nu știu unde. Ne-am întâlnit a doua zi, marți. Mi-au zis că vor să participe la noul proiect de formare a bugetelor locale. Am spus că trebuie să o aștepte pe doamna Firea care era plecată din țară. Am și vorbit cu dl Teodorovici, pentru ca apoi toți 7 să meargă să discute. Eu cred că și acum îi așteaptă dl Teodorovici.

Nu sunt se acord să se mai afirme că eu blochez proiecte pentru București. Nici nu am cum și nici nu fac așa ceva. D-na Firea are toată deschiderea, rămâne să se poate discuții care să aibă un rezultat pentru niște pași prin care să fie puse în aplicare. Nu s-a pus niciodată problema ca primarul general să fie exclus din PSD. Îmi exprim speranța că primarii de sectoare și Primăria Capitalei se vor concentra pe probleme serioase.”, a spus Liviu Dragnea.

”Am solicitat de la fiecare minister în parte punctul de vedere, ce se poate și ce nu se poate. O să avem, săptămâna viitoare, o discuție cu doamna primar. Cea mai bună metodă e dialogul, nu prin intermediul unuia sau altuia, să îl facem la Guvern sau la primărie. Am sprijinit-o când a fost posibil, nu pot să fac când legea nu mi-o permite.”, a declarat Viorica Dăncilă.

