Locuinţe şi locuri de muncă pentru cei care vor să se stabilească într-un sat din Spania

Depopularea masivă a zonelor rurale din interiorul Spaniei îngrijorează autorităţile din Regatul Iberic, care apelează la măsuri extreme pentru a stopa fenomenul. Sute de localităţi rămase aproape pustii s-au înscris într-un program care oferă locuinţe şi joburi celor care acceptă să se stabilească pe teritoriul lor. Singurele condiţii sunt să aibă copii şi să accepte să rămână cel puţin 5 ani. Un astfel de sat este şi Torre de Domenec, situat la 110 kilometri de Valencia şi la 250 de km de Barcelona, unde doar una din cinci case este locuită. Printre cei stabiliţi în mica localitate se află şi un român, venit în urmă cu nouă ani, noteaz[ news.ro.

În anumite momente ale zilei, satul pare părăsit. Oficial, în Tore de Domenec stau 190 de oameni şi doar una din cinci case este locuită.

Tocmai de aceea, autorităţile din Torre de Domenec au decis să ofere gratis o casă oricui doreşte să se mute în sat, relatează Prima TV.

”În acest sat am rămas fără şcoală de 6 sau 7 ani. Şi apoi am rămas şi fără bar, la începutul acestui an. Oferim locuinţă şi job, la schimb cu înscrierea copiiilor la şcoală şi gestionarea barului, respectând clienţii şi făcând toate lucrurile bine”, afirmă Hector Barreda, primarul din Torre de Domenec.

Printre casele disponibile se numărăşi cea cu numărul 10, situată în Piaţa Primăriei. Cel care o vrea trebuie să îndeplinească două condiţii: să aibă trei copii şi să gestioneze barul din sat. Sunt dorite familii cu copii, pentru a putea redeschide şcoala, iar barul este necesar, pentru că oricât de puţini locuitori ar avea localitatea, toţi vor să iasă să bea o bere, să bea o cafea, sunt argumentele autorităţilor.

În satul pustiu de munte trăieşte de peste nouă ani şi un român. El afirmă că şi-a luat terenuri cu măslini şi migdali şi că nu s-ar vedea în altă parte decât într-un sat ca acesta.