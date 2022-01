Locuitorii New York-ului au sărbătorit Revelionul în piaţa Times Square, în pofida pandemiei de COVID-19 (video)

În pofida recrudescenţei pandemiei de COVID-19 la New York, locuitorii "oraşului care nu doarme niciodată" au sărbătorit Anul Nou în emblematica piaţă Times Square din Manhattan, animată de tradiţionala coborâre a unui glob de cristal la miezul nopţii şi, în acest an, de depunerea jurământului de noul primar al metropolei americane, Eric Adams, informează AFP, citat de agerpres.

Pe 31 decembrie 2020, după luni extrem de dificile cauzate de epidemia de coronavirus, Revelionul newyorkez - un eveniment foarte colorat şi extrem de muzical, celebru în lumea întreagă - a fost organizat într-o piaţă Times Square aproape goală.În acest an, primarul Bill de Blasio şi-a respectat promisiunea de a organiza din nou petrecerea de Revelion în Times Square şi, la ora locală 23:59, a dat startul numărătorii inverse înainte de intrarea în noul an. Petrecerea a avut loc în faţa unui număr limitat de spectatori, doar 15.000 de persoane, în locul celor 60.000 care participau de obicei, iar toţi participanţii din acest an au trebuit să îndeplinească două condiţii: să fie vaccinaţi cu schemă completă împotriva noului coronavirus şi să poarte măşti sanitare.





Globul din Times Square



Ca în fiecare an, a fost nevoie de 60 de secunde pentru ca din vârful unui stâlp înalt de 20 de metri să coboare o sferă geodezică, luminoasă şi acoperită cu plăcuţe din cristal, având un diametru de 3,5 metri şi o greutate de peste cinci tone. În secunda care a marcat intrarea în noul an 2022, globul din Times Square s-a stins, pentru a lăsa locul unui scurt foc de artificii, în aplauzele, uralele şi îmbrăţişările petrecăreţilor.



Conform tradiţiei, peste 1,3 tone de confetti conţinând mesaje de Anul Nou au fost aruncate de pe acoperişurile clădirilor din Times Square.



Spectacolul a încântat-o pe adolescenta Talyiah Green, în vârstă de 12 ani, şi pe membrii familiei sale, care au venit din Florida şi au mers cu automobilul mai mult de 23 de ore pentru a asista la momentul coborârii globului de cristal. "Această experienţă, luminile, decorul magnific şi faptul că i-am văzut pe oameni bucurându-se în acest fel, toate acestea reprezintă ceva foarte frumos", a declarat adolescenta americană.



Pandemia de COVID-19 nu i-a descurajat pe turiştii americani să vină la New York, ba chiar dimpotrivă.



Un cuplu afro-american a venit special din Memphis, Tennessee, pentru a asista la petrecerea de Revelion din Times Square. "Să vedem coborârea globului în piaţă era visul nostru şi ne-am vaccinat special pentru acest lucru", a recunoscut Chroni Spokes în faţa jurnaliştilor de la postul de televiziune AFPTV.



Convinşi să se vaccineze



"La început, nu voiam să ne vaccinăm, dar atunci când am citit regulamentele impuse de autorităţile sanitare, ne-am vaccinat tocmai pentru a putea să venim aici", a adăugat tânăra americancă.



În urma creşterii bruşte a numărului de infectări cauzate de varianta Omicron în ultimele săptămâni şi din cauza fricii de a nu retrăi coşmarul din 2020, când oraşul New York a fost epicentrul epidemiei de COVID-19 din Statele Unite, Primăria metropolei american mizează de această dată pe vaccinare şi pe testare.



Vineri, guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a anunţat că peste 76.500 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, dintr-un total de 340.000 de teste efectuate, stabilind un nou record pentru acest stat american cu 20 de milioane de locuitori.



Aproape 8.000 de pacienţi sunt internaţi în prezent în spitalele din New York.



Mckenzie Lillard a venit şi ea special din Denver, Colorado, pentru a asista la petrecerea din Times Square şi spune că după ce s-a vaccinat cu doza "booster" se simte "mai puţin îngrijorată".



Dincolo de contextul pandemiei de COVID-19, Times Square a fost în acest an spaţiul în care s-a petrecut, imediat după miezul nopţii, transferul de prerogative între fostul primar Bill de Blasio şi noul primar Eric Adams, un fost poliţist afro-american ales în această funcţie pe 2 noiembrie datorită programul său de combatere a infracţionalităţii şi a inegalităţilor socio-economice din metropola cu 9 milioane de locuitori, considerată un veritabil mozaic social şi cultural.



Jurământ pe Biblie



Eric Adams, având într-o mână o fotografie a mamei lui decedate, a depus jurământul ţinând cealaltă mână pe Biblie, alături de membrii familiei sale.



Petrecăreţii din New York au început să se reunească încă din timpul după-amiezii de vineri în această piaţă emblematică din New York, unde Anul Nou este sărbătorit de la începutul secolului al XX-lea.



Piaţa Times Square, situată la intersecţia dintre bulevardul Broadway şi 42nd Street, este iluminată zi şi noapte de firmele teatrelor şi cabaretelor, neoane şi ecrane publicitare uriaşe, care i-au oferit New Yorkului reputaţia unui "oraş care nu doarme niciodată". Cu toate acestea, din cauza pandemiei de COVID-19, capitala culturală şi economică a Statelor Unite nu şi-a regăsit deocamdată efervescenţa legendară pe care o avea înainte de declanşarea actualei crize sanitare globale.