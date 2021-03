Locuitorii unei comune din Buzău se plâng că sunt terorizaţi de urşi și suspecteză că un bărbat ar fi fost devorat de sălbăticiuni

Locuitorii unei comune din judeţul Buzău se plâng că sunt terorizaţi de urşi, animalele intrând în gospodării unde au ucis diferite animale. Localnicii suspecteză chiar că un bărbat ar fi fost devorat de sălbăticiuni, acesta fiind de negăsit de mai multe zile.

”În noaptea precedentă Moş Martin şi a lăsat amprentele prin curtea locuinţei mele din Bisoca. Şi nu a plecat cu lăbuţa goală, a luat un porc, pe care l-a devorat la circa 350 metri, mai la vale. Suspectul nu e la prima abatere, tot azi aflu de la cetăţenii satului ca sunt foarte multe distrugeri în gospodării (porci, oi, curci, etc), în comuna sunt foarte mulţi urşi văzuţi atât ziua cât şi noaptea. (...) De câteva zile, este dispărut un om al satului, azi am aflat ca nimeni nu îl caută - autorităţile statului pe unde or fi? Bănuiala este ca ar fi fost devorat de animale sălbatice. Lumea satului este speriată de aceste evenimente trăite!!!", a scris pe Facebook un locuitor al comunei, potrivit news.ro.

Primarul comunei Bisoca, Florin Stemate, recunoaşte că sălbăticiunile dau mari bătăi de cap localnicilor: ”Atacuri ale urşilor au loc în toate satele comunei. Săptămâna trecută a fost luat un porc din satul Sările, luni spre marţi a fost luat un alt porc din Bisoca, miercuri a dat iama în nişte curci din satul Lacurile şi exemplele pot continua. Nu este unul singur, sunt mai mulţi. Pun în pericol viaţa oamenilor şi a copiilor care merg la şcoală. O profesoară care face naveta la noi la şcoală a văzut unul chiar în miezul zilei. Deja avem un cetăţean dispărut de 2 săptămâni şi ne gândim că ar fi putu fi victima animalelor sălbatice. Noi am făcut adrese la toate instituţiile abilitate. Am scris la Prefectură, la Agenţia de Mediu, la Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor... Nu am primit niciun răspuns. Nu ştim cum să procedăm, cum să îi alungăm pentru că s-au domesticit nu se mai sperie nici de câini nici de nimic. Cred că sunt mai mulţi pentru că au fost atacuri concomitente la mai multe gospodării”.

De cealaltă parte, reprezentantul AJVPS afirmă că nu se poate interveni în niciun fel din pricina legislaţiei.

”Este perioada în care urşii ies din hibernare şi sunt înfometaţi. Din păcate, nu se poate face nimic. În toată ţara este această situaţie. S-au înmulţit foarte mult dar, fiind o specie protejată, noi de cinci ani nu am avut cotă de recoltare la urs", a spus Dragoş Ştefănescu directorul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Buzău.