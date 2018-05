LOVITURĂ DE IMAGINE Viorica Dăncilă pregătește un MEGA-TURNEU internațional în cea mai bogată zonă a lumii

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a anunţat, miercuri, în Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor, că a fost agreată o vizită a regelui Iordaniei în România şi că se lucrează la un turneu al premierului Viorica Dăncilă în Arabia Saudită, Quatar, Kuweit, probabil şi Oman şi Emiratele Arabe Unite.

Meleşcanu a subliniat, răspunzând unei întrebări a lui Victor Ponta despre riscul afectării relaţiilor României cu statele arabe în contextul unei eventuale decizii de mutare a ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, că preocuparea pentru dezvoltarea relaţiilor cu lumea arabă este una dintre priorităţile programului de guvernare.

Citește și: Dezvăluire fără precedent a „Eroului de la Sevilla”! Cum a fost dat afară

”Din acest punct de vedere, vă spun că am reuşit un lucru: organizarea unei comisii mixte cu Emiratele Arabe Unite, ocazie pe care am folosit-o pentru a organiza o întâlnire cu oamenii de afaceri din Emiratele Arabe şi cei din România, care s-a soldat cu câteva înţelegeri foarte interesante. Am vizitat patru ţări arabe - Algeria, Tunisia, Maroc şi Libia. (...) Avem intenţia, am discutat cu autorităţile palestiniene, pentru organizarea unei comisii mixte la Bucureşti în acest an sau anul viitor şi sperăm să ne putem concentra pe câteva proiecte. Avem o vizită agreată a regelui Iordaniei în România şi lucrăm la un turneu al doamnei prim-ministru care urmează acelaşi traseu ca şi al dumneavoastră - Arabia Saudită, Quatar, Kuweit, probabil se vor adăuga Oman şi Emiratele Arabe Unite”, a anunţat ministrul de Externe.

La această oră, s-a încheiat partea publică a audierii lui Teodor Meleşcanu în Comisia de politică externă, discuţiile continuând cu uşile închise.

Citește și: Anunț oficial! Vodafone înghite acest gigant! Telekom și RCS&RDS au de ce să se teamă .