Lovitură pentru Clotilde Armand: prefectul Capitalei NU declară starea de alertă în Sectorul 1

Criza gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei se prelungește. Prefectul Capitale, Alin Stoica, a anunțat că nu declară starea de alertă în sector.

„La acest moment nu am luat încă o decizie în sensul acceptării sau nu a solicitării Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1 pentru că nu am încă toate datele. Am primit parţial de la Agenţia de Mediu un răspuns. Dumnealor au monitorizat eventuale depăşiri ale indicatorilor, concentraţii de gaze sau PM 10, PM 2. Nu am descoperit depăşiri ale acestora. DSP a luat măsuri împotriva prestatorului, a amendat prestatorul cu 4.000 lei şi a dispus ca acesta să îşi reia activitatea în 12 ore, ceea ce s-a întâmplat şi către populaţie în 48 de ore. La fel lucrul acesta am văzut că se întâmplă. Aşteptăm pentru mâine Garda de Mediu să ne răspundă care sunt lucrurile pe care dumnealor le-au identificat. Ne aşteptăm ca prestatorul să îşi continue activitatea. Orice fel de întârziere sau de sistare a activităţii poate să ducă imediat la o decizie rapidă”, a declarat luni Alin Stoica. Întrebat de jurnalişti referitor la faptul că prestatorul, care a reluat strângerea deşeurilor sâmbătă, ar fi anunţat că va mai strânge gunoiul până luni, la ora 19.00, interval până la care s-a înţeles cu staţiile de sortare pentru a-l primi fără a plăti preţul pe tonă, el a răspuns: "Nu voi intra în discuţia comercială dintre autorităţi şi prestator, ceea ce trebuie să spun este că serviciile publice de salubritate trebuie asigurate în mod continuu şi aceasta este o responsabilitate conjunctă a autorităţilor şi prestatorului. Prestatorul nu poate opri asigurarea serviciilor. O oprire a acestor servicii nu poate să ducă decât la concluzia că într-adevăr serviciile de salubritate publică intră în colaps, ceea ce ar determina necesitatea unei măsuri rapide", arată Agerpres.

„Serviciile publice de salubritate trebuie asigurate în mod constant. Prestatorul nu poate opri asigurarea serviciilor. Oprirea acestor servicii şi oprirea colectării nu poate să ducă decât la concluzia că într-adevăr serviciile de salubritate, de utilitate publică intră în colaps, ceea ce ar determina necesitatea unei măsuri rapide”, a mai spus Stoica. Şeful Gărzii de Mediu Octavian Berceanu a afirmat că au fost dispuse controale la toţi prestatorii de servicii de salubritate din Bucureşti şi vor fi controale şi la toate primăriile de sector, nu doar la cea a Sectorului 1. „Căutăm toate elementele care ne-ar putea duce de exemplu spre o plângere penală, indiferent de părţi, că vorbim de primărie sau de salubrist”, a explicat Berceanu, șeful gărzii de mediu.

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a anunţat vineri că vrea declararea stării de alertă ca urmare a situaţiei sanitare generate de faptul că gunoiul nu mai este ridicat de firma de salubrizare Romprest, fiind pentru a doua oară când locuitorii sectorului se confruntă cu această situaţie.

Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat vineri, referitor la problema gunoiului menajer neridicat din Sectorul 1, că soluţia cea mai rapidă ar fi ca Romprest să îşi îndeplinească obligaţiile. El a mai precizat că legea prevede obligaţia administraţiei locale şi a prestatorului să asigure continuitatea serviciilor publice. Acesta a mai declarat Instituţia Prefectului este interesată dacă există sau nu o ameninţare la adresa sănătăţii populaţiei şi în funcţie de asta poate fi luată o decizie cu privire la solicitarea edilului Sectorului 1.