Lovitură pentru Mioara Roman! RA-APPS îi cere din nou bani, deși în vila din Primăverii s-a mutat Traian Băsescu

Mioara Roman n-a scapat nici pana acum de problemele cauzate de vila in care a locuit impreuna cu fostul sot, Petre Roman, scrie stirilekanald.

Fosta sotie a ex-premierului Romaniei, Petre Roman, sufera in continuare din cauza vilei din cartierul Primaverii in care a locuit pana in urma cu cativa ani. Mioara a fost in litigiu cu RA-APPS (Regia Autonoma Administratia Protocolului de Stat) si a fost data afara din casa pe care o ocupa inca de la inceputul anilor 90, locul ei fiind luat de Traian Basescu.

Problemele nu s-au oprit insa aici, pentru ca RA-APPS nu s-a multumit s-o dea afara din casa pe Mioara Roman ci i-a cerut chiria si penalitati pentru cativa ani, bani pe care femeia refuzase sa-i mai plateasca dupa ce Regia marise suma intr-un mod considerat nejustificat. Mioara a piedut procesele "pe linie" si s-a trezit executata silit pentru sume de ordinul sutelor de mii de euro.

Cand povestea parea ca se apropie de sfarsit, RA-APPS a deschis o noua actiune in instanta, solictandu-i femeii un "mic" rest de aproape 9.000 euro. Procesul a ajuns pe rolul Judecatoriei Sectorului 1, acolo unde Mioara a pierdut si precedentele procese si a fost inregistrat in luna martie a acestui an. Primul termen va avea loc la inceputul lui septembrie, dupa vacanta judecatoreasca.

Mioara Roman a vorbit despre problemele cu care se confrunta si a explicat ca nu are de unde sa plateasca atat, dar asta nu i-a impiedicat pe cei de la RA-APPS sa continue ofensiva impotriva femeii, considerand ca a ocupat in mod fraudulos, fara drept, o vila de protocol a Statului Roman.