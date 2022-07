Lucian Bode cere sprijinul comisarului european Ylva Johansson pentru aderarea României la Spaţiul Schengen: Sunt încrezător în demersurile noastre

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a participat, luni, la Praga, la Consiliul informal Justiţie şi Afaceri Interne, unde a abordat problema aderării României la Spaţiul Schengen şi a cerut sprijinul comisarului european Ylva Johansson, anunță news.ro.

”Am participat astăzi la Praga la Consiliul informal Justiţie şi Afaceri Interne organizat de Preşedinţia cehă a Consiliului Uniunii Europene. Pe agendă au figurat subiecte precum impactul războiului din Ucraina asupra securităţii europene, interoperabilitatea sistemelor europene IT, provocările viitoare în domeniul migraţiei, respectiv consolidarea luptei împotriva abuzului sexual asupra copiilor”, a scris, luni seară, pe Facebook, Lucian Bode.

Ministrul a precizat, de asemenea, că discuţiile privind aderarea României la spaţiul Schengen au fost unul dintre obiectivele prioritare ale deplasării sale la Praga.

”În acest sens, în marja lucrărilor Consiliului am avut o întrevedere bilaterală foarte bună cu doamna Ylva Johansson, comisar european pentru afaceri interne şi un prieten al României, căreia i-am mulţumit pentru susţinerea constantă arătată eforturilor noastre şi i-am solicitat sprijinul pentru urgentarea procedurilor la nivel european în vederea aderării României la spaţiul Schengen cât mai curând. Sunt încrezător în demersurile noastre, iar tendinţa existentă la nivel european faţă de aderarea României este favorabilă şi trebuie să o fructificăm ca atare”, a mai scris Bode.

Cu privire la impactul războiului din Ucraina asupra securităţii, în intervenţia sa ministrul a evidenţiat rolul esenţial al cooperării dintre statele membre şi Moldova, respectiv Ucraina, atât în privinţa aspectelor umanitare, cât şi în privinţa celor securitare.

”Comisia Europeană a coordonat exemplar acţiunile UE în acest sens şi am dat asigurări privind implicarea României în activităţile hub-ului de sprijin dedicat securităţii şi managementului frontierelor din Republica Moldova”, a mai scris Bode.

A pleasure to welcome ???????? Minister of Home Affairs to the Embassy on the occasion of his presence in Prague for the informal JHA Council, with very important topics on the agenda.@EU2022_CZ @Vit_Rakusan @MAIRomania pic.twitter.com/bQYL4tkweP