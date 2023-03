Lucrarea de artă `A Walk in the Park` va fi prezentă la Romanian Creative Week

Platforma critică de artă „Manifest of Now”, care în 2022 a adus în Piaţa Unirii din Iaşi o lucrare-inedită realizată din 16 baraje anti-tanc similare cu cele folosite de militarii ucraineni, propune, anul acesta, o altă temă de actualitate, cu impact major asupra societăţii, la Romanian Creative Week (RCW).

„A Walk in the Park” (O Plimbare în Parc), lucrarea realizată de artistul vizual şi scenograful Cristian Rusu, lector dr. la Facultatea de Teatru şi Film a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, pune lupa pe ruinele vieţii cotidiene, provocate inclusiv de evenimente teribile precum cutremure şi războaie, conform News.ro.

„Instalaţia A Walk in the Park duce ironic şi critic mesajul de la clişeul lingvistic, adică un lucru care se face, de regulă, foarte relaxat, la experienţa spaţială a contactului real şi problematic cu ceva ce nu vedem chiar zilnic: ruinele din cotidianul nostru, iar, mai nou, ruinele cauzate de războaie sau cutremure”, explică Cristian Rusu.

Instalaţia, care va fi expusă în Piaţa Unirii din Iaşi pe toată perioada desfăşurării Romanian Creative Week, 19 – 28 mai, va fi o experienţă interactivă pentru public, având o dublă intenţie: reflectarea asupra imaginarului în spaţiul public, precum şi asupra ideii de detensionare a acestuia, prin găzduirea de instalaţii de artă contemporană.

„Labirintul propus este, pe de-o parte, unul fizic, dar el este şi în mintea noastră. Noi îl creăm şi tot noi îl demontăm. Asta doar dacă vom şti să recompunem ceva nou din ruinele printre care ne plimbăm”, mai arată autorul lucrării.

Nikita Kadan, din Kiev, primul artist invitat

Manifest of Now, proiect cuprins în cadrul secţiunii Arts & Crafts a Romanian Creative Week, este curatoriat de Marlene Herberth, parte a studioului KraftMade, centrat pe tehnici provenite din patrimoniu pentru a oferi soluţii şi strategii regenerabile, şi de Elena Viziteu Ionescu, arhitect şi membru fondator al Via Architecture.

La ediţia din 2022 a RCW, în cadrul căreia a fost lansată platforma critică de artă în spaţiul public Manifest of Now, Iaşul a găzduit lucrarea The Movable Circle (Cercul Mişcător), aparţinând artistului Nikita Kadan, din Kiev. Lucrarea, cu un puternic mesaj public, atrăgea atenţia asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei şi invita la reflecţie asupra pericolului aflat în apropiere.

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative româneşti, este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti.