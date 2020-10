Lucrarea 'The Court of the Oba of Benin', pictată de artistul nigerian Ben Enwonwu și considerată 'capodoperă, va fi scoasă la licitație

O lucrare necunoscută până în prezent a celui mai apreciat artist nigerian al secolului 20, Ben Enwonwu, considerată „capodoperă”, e scoasă la licitaţie online de Sotheby's, informează BBC, citat de News.ro

„The Court of the Oba of Benin” a fost pictată, aparent, în anii 1940. Lucrarea este considerată de casa de licitaţii „o capodoperă”, însă nu a fost vreodată documentată şi a aparţinut unei colecţii private.

Ea a fost creată în perioada de început a lui Enwonwu, când el îşi făcea ucenicia la turnătoria de bronz din Benin, oraş în care a creat apoi celebrele „Benin Bronzes”. Pictura surprinde o secvenţă dintr-un festival din palatul regal Oba.

„De-a lungul carierei lui, Enwonwu a crezut cu tărie că o Nigerie modernă ar trebui să îşi aibă rădăcinile în propria moştenire şi istorie”, a explicat Hannah O'Leary, specialist Sotheby's în arta africană.

„The Court of the Oba of Benin” este una dintre cele 12 lucrări care sunt vândute de casa londoneză şi toate reflectă această idee.

Născut în Onitsha în 1917, Ben Enwonwu s-a considerat mai întâi sculptor, apoi pictor, a mai spus O'Leary. Artistul, care a făcut parte dintr-o mişcare intelectuală ce încerca să creeze o cultură nigeriană unită înainte de independenţă, a murit în 1994, iar majoritatea lucrărilor scoase la vânzare datează din anii 1970 şi 1980.

Interesul stârnit de lucrările lui a crescut în ultimii doi ani, după ce două portrete, „Tutu” şi „Christine”, au fost vândute pentru mai mult de 1 milion de dolari fiecare.