Ludovic Orban a dat de greu: Nu poate preciza când vor finalizate anumite proiecte de infrastructură

Obiectivul Guvernului este să deblocheze, să accelereze şi să pornească rapid toate proiectele de infrastructură de care nevoie România, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

"Obiectivul nostru este să deblocăm, să accelerăm, să pornim rapid toate proiectele de infrastructură de care are nevoie România. În acest sens, deja, în două săptămâni domnul ministru a mişcat o serie de lucruri înainte. Dovadă că am fost la ordinele de începere care (...) permit lucrarea pe tot frontul pentru tronsonul II de pe drumului expres Craiova - Piteşti. Tronson foarte important care conţine centura Balşului şi centura Slatinei. Se ştie foarte clar că traversarea Balşului la ore de vârf reprezenta o adevărată probă de rezistenţă psihică pentru toţi cei care se deplasau pe drumul respectiv. Şi traversarea Slatinei era foarte mult îngreunată. Ca atare, lucrurile sunt începute. Există un front de lucru total în ceea ce priveşte Sibiu-Piteşti. Am prezentat stadiul actual şi, mai ales, care sunt paşii pe care vrem să-i întreprindem pentru accelerarea procedurilor pentru a ajunge cât mai rapid în faza de construcţie pe toate cele cinci tronsoane de pe Sibiu-Piteşti ", a declarat Ludovic Orban, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul vizitei de lucru pe care a efectuat-o la Uzina Dacia de la Mioveni.

Legat de avansarea unor date de finalizare a acestor proiecte, el a spus că o astfel de previziune se poate face în momentul în care "ai nişte certitudini legate de finanţare, de soluţia tehnică".

"Nu poţi să avansezi termene foarte precise. (...) Împreună cu ministrul Transporturilor, când avem date despre fiecare proiect, o să avansăm un grafic pe care vom urmări să-l punem în practică .(...) Cu siguranţă ne vom mişca cât se poate de repede. Pornim, deblocăm, accelerăm, mişcăm lucrurile înainte, asigurăm pe fiecare proiect planul de finanţare, astfel încât să nu existe niciun fel de obstacole pentru constructori în realizarea proiectelor. (...) Asigurăm şi toate condiţiile procedurale necesare, astfel încât constructorii să nu mai aibă oprelişti de tot felul mai ales din partea instituţiilor statului în realizarea obiectivelor. (...) Noi nu putem să facem altceva decât să luăm proiectele de unde sunt şi, cât mai repede, să le realizăm ", a afirmat Orban.

În cursul zilei de miercuri, premierul a efectuat o vizită de lucru în judeţul Olt, unde a participat la evenimentul de înmânare a ordinelor de începere a lucrărilor pentru tronsonul II al drumului expres Craiova - Piteşti.