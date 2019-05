Ludovic Orban a EXPLODAT, după ce liberalii au fost huiduiți: PSD a adus romii beneficiari de ajutor social

Preşedintele PNL Ludovic Orban a acuzat duminică PSD că la Tecuci a adus romi, "probabil beneficiari ai ajutorului social", însoţiţi de copii pentru a huidui delegaţia liberală, el comentând că politica poate fi onorabilă dacă este făcută de oameni care nu sunt în stare chiar de orice pentru a obţine voturi, aşa cum face PSD.

"Astăzi, la Tecuci, tot ce a putut să facă PSD-ul,în condiţiile în care noi, sute de liberali am mers şi am dat mâna cu tecucenii şi am fost primiţi foarte bine, au găsit câţiva romi, probabil beneficiari ai ajutorului social, pe care i-au adus şi cu copiii ca să ne huiduie. Cât de ticălos şi de nemernic să fii să ajungi să-i foloseşti pe copii pentru interesele tale mizerabile? Niciun om cu scaun la cap din Tecuci nu a venit să ne spună ceva rău nouă, liberalilor. Toţi oamenii pe care i-am întâlnit ne-au privit cu favorabilitate şi cu speranţă şi putem să-i convingem pe toţi să aibă încredere în Partidul Naţional Liberal", a afirmat Orban la Galaţi, la prezentarea candidaţilor PNL la europarlamentare.

El a spus că politica poate fi foarte onorabilă, politica se poate face la cel mai înalt nivel dacă este făcută de oameni de calitate.

"De oameni cărăra nu le place să mintă şi nu au capacitatea de a minţi, de oameni care să se ţină de cuvânt, de oameni care nu sunt în stare chiar de orice ca să obţină voturi, de oameni care folosesc argumente şi nu şpagă, corupţie, ameninţare, intimidare şi manipulare, aşa cum îşi adună PSD-ul voturile", a continuat liderul PNL.

