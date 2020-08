Ludovic Orban acuză o campanie de dezinformare, în contextul COVID-19: 'Sunt absurde toate fake-urile lansate pe online'

„Sunt negaţionişti. E un curent. Eu, sincer, nu cred că un om care are o minimă educaţie şi are, cât de cât, o minimă logică poate să creadă toate tâmpeniile care sunt rostogolite într-o campanie care se pare că are o gândire. Pare că e o campanie gândită într-un laborator şi lansată. Sunt absurde toate fake-urile lansate pe online. Mă bucur că media clasică, tradiţională, nu s-a angrenat în acest soi de propagandă mincinoasă care determină... Scopul urmărit e acela de a-i determina pe oameni să nu respecte regulile. Asta este de fapt gândirea”, a declarat Ludovic Orban.