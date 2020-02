Ludovic Orban: 'Brâncuşi, la fel ca şi poporul român, a fost mai puternic decât comunismul'

Premierul Ludovic Orban a îndemnat miercuri seară la celebrarea lui Constantin Brâncuşi, afirmând că este "una dintre marile valori pe care comunismul a încercat să ni le răpească" atunci când a refuzat moştenirea pe care sculptorul dorea să o lase poporului său, potrivit Agerpres.

"Trebuie să-l celebrăm cu atât mai mult şi pentru că este încă una dintre marile valori pe care comunismul a încercat să ni le răpească atunci când a refuzat moştenirea pe care Brâncuşi dorea să o lase poporului său. Geniul unui artist care a reuşit să sculpteze idei în piatră şi bronz nu poate fi însă constrâns de interese politice meschine. Brâncuşi, la fel ca şi poporul român, a fost mai puternic decât comunismul. Prin el o frântură de spirit românesc rămâne pentru totdeauna înscrisă în cultura umanităţii, în limbajul universal al formelor, în imaginarul lumii moderne", a afirmat Orban, la un eveniment de la Muzeul Naţional de Artă dedicat Zilei Brâncuşi.

Prim-ministrul a subliniat că "Brâncuşi este al nostru, dar şi al lumii întregi, iar prin intermediul său noi înşine suntem parte a spiritului universal care l-a inspirat şi pe care la rândul său l-a îmbogăţit cu arta sa".

"Astăzi cred că împărtăşim un moment cu deosebire inspirator - povestea lui Constantin Brâncuşi este una dintre cele mai frumoase pe care le are în zestrea sa poporul român. Este inegalabilă această istorie a unui copil născut într-o familie ţărănească din Hobiţa care a avut în el atât de mult talent, atât de mult geniu, atât de multă forţă, încât a inspirat lumea întreagă şi a schimbat pentru totdeauna arta universală. De aceea este atât de important să păstrăm mereu aproape, prin opera sa, acest mare artist român", a spus Orban.

El a accentuat că "este important să-i facem pe cei tineri, pe copii, pe adolescenţi să simtă că marile valori ale culturii româneşti le aparţin".

"Doresc să felicit MNAR şi Ministerul Culturii pentru ideea de a prezenta opera lui Constantin Brâncuşi într-o manieră inedită şi deschisă întregului public, mai ales celui tânăr. Este important să-i facem pe cei tineri, pe copii, pe adolescenţi să simtă că marile valori ale culturii româneşti le aparţin, că pot să fie mândri de ele, că prin ele se află deja în centrul lumii contemporane. Cred că niciun alt artist nu poate să comunice atât de bine cu minţile tinere precum cel care ne-a lăsat Pasărea măiastră, Coloana infinitului. Cea mai mare parte a operelor lui Constantin Brâncuşi se află răspândite în marile muzee şi colecţii ale lumii, aşa cum se cuvine să se întâmple cu artiştii cei mai importanţi, dar câteva dintre lucrările cele mai emoţionante, care îl înfăţişează mai ales ca tânăr sculptor în căutarea expresiei sale originale, se află în sala pe care MNAR i-a rezervat-o. Sper ca această expoziţie să fie vizitată de un public cât mai numeros, care să-l redescopere pe Brâncuşi ca pe un geniu fără vârstă, fără graniţe, ca pe un artist mereu actual şi inovator", a mai spus Orban.

Ministrul interimar al Culturii, Bogdan Gheorghiu, a spus că în această seară doreşte să lase "evenimentul să vorbească".

"Eu n-am să ţin niciun discurs, pentru că am vorbit suficient în aceste zile despre eveniment, despre promovarea acestuia... În această seară vreau să las evenimentul în sine să vorbească", a arătat Gheorghiu.

Ambasadorul Franţei în România, Michele Ramis, a afirmat că Brâncuşi reprezintă "pentru noi, francezi şi români, o punte de legătură între popoarele noastre".

"Anul acesta se împlinesc 144 de ani de la naşterea unuia dintre inventatorii sculpturii moderne, o personalitate care a revoluţionat lumea artei şi care a deschis calea abstracţiei sculpturale şi sculpturii suprarealiste. Totuşi, Brâncuşi nu este doar un sculptor unic, este, de asemenea, pentru noi, francezi şi români, o punte de legătură între popoarele noastre. Naturalizat francez şi decedat în Franţa, Brâncuşi este una dintre cele mai ilustre personalităţi ale culturii franceze, iar atelierul său reconstituit, situat vizavi de Muzeul Pompidou, este o emblemă franco-română din inima Parisului, care a fost pusă în valoare în perioada Sezonului Franţa-România 2018-2019", a spus Michele Ramis.

La rândul său, Irina Rimes, ambasador al evenimentului, care a deschis celebrarea Brâncuşi de la MNAR, a mărturisit că ar putea să înveţe o viaţă despre marele artist şi a îndemnat tinerii din generaţia sa să înveţe odată cu ea.

"Am putea vorbi o veşnicie despre Brâncuşi. Eu aş putea să învăţ o viaţă despre Brâncuşi şi, la rândul meu, să îndemn pe tinerii din generaţia mea şi din generaţiile mai mici, generaţiile cărora mă adresez, să înveţe împreună cu mine. Eu, ca artist, mă regăsesc în minimalismul lui Brâncuşi şi mă fascinează felul lui de a se debarasa de toate detaliile inutile atunci când îşi conturează viziunile. Simplitatea acestui om complex pe mine mă inspiră şi cred că ar putea să inspire mulţi, mulţi tineri care-şi doresc să găsească esenţa în artă", le-a spus artista sutelor de tineri care au înfruntat ploaia pentru a fi prezenţi în curtea MNAR.

Totodată, Irina Rimes i-a îndemnat pe cei prezenţi să cunoască lucrările lui Brâncuşi din întreaga lume şi să-i "plimbe numele" cu mândria că autorul Domnişoarei Pogany "a fost român".

"Cunoaşteţi-l pe Brâncuşi! Redescoperiţi-l pe Brâncuşi! Mergeţi la Târgu Jiu! Dacă ajungeţi prin Paris, vizitaţi-i atelierul. Dacă ajungeţi prin New York, mergeţi, nu ştiu, la Muzeul Metropolitan de Artă, s-o vizitaţi pe Mademoiselle Pogány. Sau mergeţi în Veneţia, la Muzeul Guggenheim, de exemplu, să vizitaţi Pasărea Măiastră. Dar, cel mai important e să duceţi numele lui Brâncuşi. Aşa cum se plimbă toate lucrările lui Brâncuşi prin lumea întreagă, plimbaţi-i numele. Pentru că Brâncuşi a fost român. Şi dacă ăsta este singurul lucru care pe mine mă leagă de Brâncuşi, atunci eu deja am o sămânţă de mândrie în sufletul meu", a mai afirmat Irina Rimes.

Manifestarea de la MNAR face parte dintr-o serie de evenimente, organizate miercuri la Bucureşti şi Târgu Jiu, menite să aducă în atenţia publicului opera lui Constantin Brâncuşi, la împlinirea a 144 de ani de la naşterea sculptorului. În Bucureşti, în curtea MNAR, s-a desfăşurat un spectacol de proiecţii în cadrul căruia a putut fi vizionată holograma sculptorului. Totodată, MNAR a oferit acces gratuit vizitatorilor şi a organizat tururi ghidate în Sala Brâncuşi din Galeria Naţională.