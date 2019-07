Ludovic Orban dezvăluie ce au discutat liberalii cu Iohannis la întâlnirea de la Vila Lac

O delegație a PNL condusă de Ludovic Orban și Rareș Bogdan a avut o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis, la Vila Lac. La finalul întâlnirii, Orban a explicat că s-au discutat teme de politică internă și externă, dar și un început de discuție pe tema alegerilor prezidențiale.

”Am discutat pe teme de politică internă și politică externă. Am avut un început de discuție pe tema alegerilor prezidențiale.

În ceea ce privește temele de politică internă am discutat despre proiectul de revizuire al Constituției pentru a transpune voința exprimată de cetățeni la votul din 26 mai. Am avut discuții privitoare la modificarea legii electorale și am

Am mai discutat chestiuni legate de raportul GRECO și alte chestiuni de politică internă.

La nivel european am discutat despre candidații PPE la funcțiile importante din Uniunea Europeană. Ursula von der Leyen este candidatul nostru și trebuie susținută cu toate forțele.”, a spus Ludovic Orban.