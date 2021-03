Ludovic Orban face marele anunț: Iau în calcul foarte serios candidatura la președinția României

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că în momentul în care a decis să candideze la șefia PNL a luat în calcul și faptul că va trebui să își asume o candidatură la prezidențiale în 2024.

"E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la presedintia Romaniei, pentru ca presedintele Partidului National Liberal va trebui sa intre in lupta pentru alegerile prezidentiale din 2024.

Sigur, pe de alta parte, sunt un om care am in vedere toate alternativele, in politica e bine sa ai o gandire strategica.

Am in vedere toate alternativele posibile. Voi face analize serioase, voi studia foarte bine situatia si voi actiona prin decizii potrivite, pentru obiectivul de a castiga alegerile prezidentiale cu cel mai bun candidat.

Raspunsul este ca stiu ca odata cu candidatura la functia de presedinte al Partidului National Liberal trebuie sa iau foarte in serios si candidatura la presedintia Romaniei.", a explicat Ludovic Orban, la KanalD, în cadrul emisiunii moderate de Denise Rifai.