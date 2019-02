Ludovic Orban: 'Ordonanţa 114 este de fapt o bombă cu ceas care va exploda în faţa fiecărui cetăţean român prin majorarea dobânzilor bancare'

PNL continuă campania împotriva OUG 114 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, apreciind că aceasta riscă să arunce România în recesiune, potrivit agerpres.ro.

"PNL s-a poziţionat categoric împotriva OUG 114 care riscă să distrugă economia românească, am şi făcut previziuni care, iată, se adeveresc. Declaraţia economistului şef al BNR arată ceea ce am spus săptămâna trecută - şi anume că administratorii privaţi a fondurilor de pensii, în condiţiile în care rămân în vigoare prevederile Ordonanţei 144 privind Pilonul II de pensii, intenţionează să se retragă din România, lăsând aproape cele 11 miliarde de euro care sunt în conturile private ale contribuabililor la cheremul lui Dragnea şi Vâlcov. Pentru că nicio companie nu-şi poate permite să facă investiţiile care sunt solicitate de Ordonanţa 114, creşterea capitalului social, în condiţiile diminuării veniturilor, adică limitării comisionului de administrare. (...) Nimeni nu investeşte ca să-şi recupereze banii în 45-50 de ani. De asemenea ANRE, în ciuda declaraţiilor politicienilor din majoritatea guvernamentală PSD - ALDE, a majorat tariful de distribuţie, adică a pus în spinarea consumatorilor, exact cum am anticipat noi, introducerea acestei suprataxe de 2% pe cifra de afaceri pentru toţi actorii economici din energie", a declarat Orban la finalul Biroului Executiv al PNL.

El a adăugat că, prin majorarea tarifului de distribuţie, se ia această taxă de pe umerii companiilor care operează în domeniul distribuţiei şi este pusă în spinarea consumatorilor.

"Ordonanţa 114 este de fapt o bombă cu ceas care va exploda în faţa fiecărui cetăţean român prin majorarea dobânzilor bancare, înăsprirea condiţiilor de creditare, creşterea tarifelor pentru energia electrică şi gaz, creşterea tarifelor pentru serviciile de comunicaţii, distrugerea prin naţionalizare a pilonului II de pensii, creşterea plafonului maxim a taxelor şi impozitelor locale. (...) Efectele ordonanţei 114 sunt distructive, vor afecta grav economia românească şi există riscul să arunce România în criză, în recesiune. Deja semnalele pe care le-am tras încă de la adoptarea ordonanţei sunt confirmate şi vor fi confirmare în continuare", a mai spus Ludovic Orban.