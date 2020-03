Guvernul Orban, în TURAȚIE maximă! Premier: 'Direcțiile Publice de Sănătate să fie întărite! Sunt în moarte clinică! MAI să mobilizeze jandarmii'

Premierul Ludovic Orban a solicitat ministerului Sănătății, ministerului Afacerilor Interne, dar și celorlalți miniștri implicați, o mobilizare mai bună în combaterea răspândirii noului coronavirus, atât prin întărirea Direcțiilor de Sănătate Publică, pe care „le-a găsit în moarte clinică”, cât și a polițiștilor și jandarnilor, care să acționeze în teren prin supravegherea cetățenilor pentru respectarea autoizolării/carantinei.

„Mesajul pe care vreau sa-l dau este ca economia trebuie sa functioneze. Toate instituiile statului trebui sa functioneze la capacitate maxima. La fel, si spitalele si comerciantii, pentru a asigura furnizarea tuturor serviciilor pentru functionare.

Solicit tuturor companiilor sa protejeze angajatii. De la inceputul epidemiei, am urmarit fiecare evolutie si am luat masuri graduale. Pastram mobilizarea si suntem pregatiti sa luam masuri pentru a proteja populatia.

Am solicitat MS, MAI, si celorlalti ministri, o mobilizare mai buna: directiile de santate publcia sa fie intarite. Am gasit directii de santate publica in moarte clinica. Am dispus masuri pentru intarirea acestora. Am dispus angajarea de personal, fie rezidenti, fie personal din alte entitati.

Am solicitat MAI, mai ales dupa preluarea politiei locale, sa ia masuri , inclusiv prin echipe mobile de jandarmi, care sa verifice modul in care se respecta izolarea la domiciliu”, a spus Ludovic Obran.