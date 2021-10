Luis Enrique după victoria în fața Italiei: Este o victorie frumoasă. Italia trebuia să piardă mai devreme sau mai târziu

Selecţionerul Spaniei, Luis Enrique a subliniat "personalitatea" de care au dat dovadă elevii săi în partida câştigată în faţa campioanei europene Italia (2-1), miercuri seara pe stadionul San Siro din Milano, în semifinalele Ligii Naţiunilor la fotbal, conform agerpres.

Italia, care venea după o serie de 37 de meciuri consecutive fără înfrângere, s-a înclinat în faţa propriilor suporteri, în condiţiile în care a evoluat mai mult de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea fundaşului Leonardo Bonucci (42).

Ambele goluri ale ibericilor au fost marcate de Ferran Torres (42), în timp ce pentru gazde a punctat Lorenzo Pellegrini (83). La partidă au asistat circa 37.000 de spectatori."Este o victorie frumoasă. Italia trebuia să piardă mai devreme sau mai târziu. Toate seriile au un final, însă acest record este incredibil. Cheia a fost personalitatea şi îndrăzneala jucătorilor noştri, care au intrat foarte bine în meci încă de la început. Am rămas fideli principiilor noastre, însă cu doar un antrenament şi jumătate, jucătorilor le este foarte greu să identifice ideile de joc pe care ni le dorim, dar s-au descurcat foarte bine şi suntem fericiţi. Acum trebuie să ne odihnim şi să ne gândim la finală", a spus selecţionerul spaniol.Meciul de pe San Siro a marcat debutul tânărului mijlocaş spaniol Gavi (17) sub culorile naţionalei de seniori a ţării sale. Jucătorul Barcelonei a devenit cu această ocazie cel mai tânăr fotbalist care a evoluat pentru La Roja."Cei care îl cunosc pe Gavi nu sunt surprinşi de evoluţia sa. Ştiam că poate aduce mult caracter şi personalitate, în ciuda tinereţii sale. Este un fotbalist care joacă între linii şi care nu pierde niciodată mingea. Are multe calităţi tehnice, dar şi calităţi fizice. El este viitorul echipei noastre naţionale, dar şi prezentul, după cum s-a văzut", a afirmat Luis Enrique.Spania va înfrunta pe 10 octombrie, în finala Ligii Naţiunilor, câştigătoarea partidei dintre Franţa, campioana mondială en titre, şi Belgia, programată joi seara la Torino.