Lumea sportului nu-l cunoaște pe noul ministru de la Tineret și Sport, dar are așteptări clare: negocierea contractelor, bugete mai mari, descentralizare

Ministerul Tineretului şi Sportului are un nou ministru, senatorul de Vâlcea, Bogdan Constantin Matei, pe care lumea sportului nu îl cunoaşte, dar aşteptările oamenilor din domeniu sunt legate de bugetele mai mari pentru federaţii, descentralizare şi negocierea contractelor cu ministerul, informează News.ro.

Acestea ar fi priorităţile pe care ar trebui să le aibă noul ministru în viziunea preşedinţilor de federaţii şi a şefului Comitetlui Olimpic şi Sportiv Român, conform unui sondaj realizat de News.ro în rândul oamenilor de sport.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, crede că noul ministru al Tineretului şi Sportului ar trebui să aibă ca prioritate descentralizarea şi finanţarea COSR şi a federaţiilor în 2019, an preolimpic, foarte important. “Descentralizarea cred că este cel mai important aspect. Să facă descentralizarea, să treacă bazele şi tot la autorităţile locale. Pentru că asta s-a făcut şi asta s-a dorit de la domnul Marius Dunca şi Ioana Bran. Iar anul viitor să avem un buget mai mare măcar la comitetul olimpic pentru că este an în care încep calificările pentru Jocurile Olimpice şi dacă vrem în 2020 să ne prezentăm şi noi cu o echipă competitivă nu e suficient să primim banii în 2020. În 2019 acum este un an foarte foarte important”, a declarat Covaliu pentru News.ro.

Fost ministru al sportului, Elisabeta Lipă, şefa FR Canotaj consideră că semnarea contractelor dintre federaţii şi minister este primordială: “Acum până la sfârşitul anului nu ne rămâne decât să ne bucurăm pentru ceea ce am făcut, dar îmi doresc ca începând cu 2019, an preolimpic, începând cu 1 ianuarie, să avem contractele cu ministerul semnate. Este anul calificărilor, este un an extraordinar de greu şi dacă nu facem tot ceea ce depinde de noi să calificăm cât mai mulţi sportivi la Jocurile Olimpice atunci, după 2020 s-ar putea să nu mai fie nevoie. Nu ştiu dacă va fi un buget mai mic sau mai mare. Problema se pune altfel, ce ne dorim de la Jocurile Olimpice? Doar să participăm, vorba lui Pierre de Coubertin? Eu cred că nu ne dorim doar să participăm ca naţiune. Noi ne dorim ca munca să se transforme în nişte medalii şi pentru asta fiecare trebuie să facem un efort chiar începând cu ministrul, indiferent ce nume poartă. Dacă dorim nişte rezultate, federaţiile trebuie sprijinite”.

Preşedintele FR Handbal, Alexandru Dedu, spune că negocierea contractului de finanţare pentru anul viitor este cel mai important aspect. “În momentul de faţă arde negocierea contractului de finanţare pentru anul care vine. E un an preolimpic, este cel mai important. Pe urmă le aşezăm pe toate dacă există bunăvoinţa. Nu îl cunosc personal şi plec cu toată încrederea. Dacă a fost profesor de sport înseamnă că înţelege despre ce e vorba în industria noastră”, a spus Dedu pentru News.ro.

Preşedintele Federaţiei Române de Atletism, Florin Florea ar dori o armonizare a sponsorizărilor: “Mă gândesc că sunt destul de multe probleme, cred că armonizarea părţii de sponsorizare este foarte importantă, între partea privată şi sport. Şi asta se poate face aşezând la masă actorii privaţi cu cei ai sportului. Asta este după părerea mea cea mai importantă problemă, mai ales că a început acest proces de descentralizare. Simt că sportul se duce către administraţia locală şi acest lucru este foarte bun. Şi cred că trebuie continuat. Dar investitorul nu este stimulat să se apropie de sport. E vorba de o strategie, nu e vorba doar de federaţie. Sportul de performanţă este foarte important atât pentru ţară cât şi pentru cluburi. Nu ştiu cât va fi bugetul anul viitor dar dacă va fi mai mic, cred că va fi o problemă. Trebuie însă să ne adaptăm, nu este o idee de bun augur”.

Preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, Andreea Răducan, consideră că problemele federaţiilor nu sunt aceleaşi şi crede că un prim contact cu noul ministru ar fi de bun augur, dar şi o situaţie financiară stabilă: “Cred că totul trebuie să pornească de la o iniţiativă simplă, o întâlnire cu toate federaţiile să ne cunoaştem toţi să ne spunem problemele pe care le avem. Poate că problemele pe care le am eu în federaţie nu sunt întâlnite la celelalte şi atunci cred că cel mai important este să existe o discuţie cu toată lumea. Problemele sunt destul de multe şi de aceea avem nevoie de o colaborare deschisă fructuoasă şi de o situaţie financiară stabilă astfel încât să ne putem remunera antrenorii şi apoi sportivii”.

Fosta campioană olimpică la înot, Camelia Potec, acum preşedinte al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, spune că probleme sunt multiple şi că una dintre ele este finanţarea: “Nu îl cunosc pe domnul ministru, ştiu doar că a plecat doamna Bran şi că a venit altcineva. Sunt foarte multe probleme, acum nu prea mai avem copii, toate sunt legate, bazele sportive cu masele de copii care nu mai fac mişcare, şi astfel nu mai avem baza de selecţie. Toate sunt legate şi dacă nu avem asta nu prea putem face performanţă. Ar trebui făcută o strategie de la bază. Şi mai departe, bineînţeles, bugete mai mari la federaţii pentru oameni profesionişti şi pregătiţi care să managerieze acestei bugete. Noi în fiecare an cerem buget mai mare. Nouă ni s-a mai mărit un pic în ultimii ani, a mai crescut şi sprijinul din partea COSR, dar asta nu rezolvă problema sportului”.

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, spune că bugetul pentru sport pentru 2019 se preconizează a fi mai mic, o altă problemă fiind bazele sportive. “E o întrebare destul de grea pentru că sunt foarte multe de făcut. Eu cred că în primul rând bazele sportive de pregătire ar trebui să fie o prioritate. Apoi să se zbată pentru bugetul de anul viitor să fie cât mai mare pentru că este an preolimpic şi sunt o groază de necesităţi. După cum se preconizează, că bugetul de anul viitor va fi mai mic, asta ar fi foarte rău în primul rând pentru că noi vrem să calificăm un număr cât mai mare de sportivi la Jocurile Olimpice. Degeaba scoatem noi medalii pe bandă rulantă la mondiale şi europene, dacă la Jocurile Olimpice, unde ne măsurăm cu cele mai importante naţiuni, nu facem nimic. Nu îl cunosc pe noul ministru, aştept să îl cunosc. Nu pot să îmi spun părerea despre dânsul, dar pot să spun că o regret pe doamna ministru cu care am avut o relaţie foarte bună şi ne-a susţinut necondiţionat”, a declarat Pîrcălabu.

Fostul mare halterofil, Nicu Vlad, a spus pentru News.ro, din postura de preşedinte al federaţiei de specialitate, că noul ministru trebuie să aibă o formulă îmbunătăţită în 2019. “În primul rând nu îl cunosc pe noul ministru. Sunt o grămadă de probleme care trebuie făcute, dar ce pot să fac, să îi dau eu lecţii? Să vedem cu ce vine el nou, eu îi urez succes, că nu e o chestie e simplă. În condiţiile de faţă e greu, lucrurile sunt ciudate. Contează că este profesor de sport, dar nu este destul ca să fii ministru. În primul rând bugetul, este prioritar, trebuie găsită o formulă să fie îmbunătăţit bugetul”, a spus Vlad.

Şeful judoului românesc, Cozmin Guşă, crede că primordial pentru noul ministru este să-şi convingă colegii de partid de importanţa sportului: “În primul rând trebuie să îşi convingă colegii din partid cât de important este sportul. Dacă înţelege el asta, pentru că nu ştiu dacă el înţelege cât de important este sportul. Dacă nu, să se uite la alte ţări, la est sau la vest, să vadă cât de important este sportul pentru brandul lor de ţară. Dacă faci asta, totul este ok. Nu îl cunosc, poate l-am cunoscut pe vremuri, când eram secretar general PSD, dar nu mai ţin minte”.

Senatorul de Vâlcea Bogdan Constantin Matei, în vârstă de 38 de ani, a fost numit în funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului în locul Ioanei Bran.

Născut la 26 octombrie 1980, Matei este absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Management în Sport din Sibiu şi are un master în Managementul Organizaţiilor Sportive.

Într-un interviu acordat pentru evenimentvalcean.ro în 206, Matei a afirmat că a început să joace fotbal de la 12 ani şi a activat, în facultate, la echipa Universitatea Sibiu care juca atunci în Liga a III-a, iar apoi a devenit antrenor la grupele de copii.

Din 2005 şi-a început activitatea didactică şi a predat la mai multe unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic Băile Govora, Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Liceul Sanitar şi la Şcoala Generală Anton Pann.

Matei este căsătorit din 2007, are un băiat de opt ani, fiind membru PSD din 2011.

Potrivit site-ului Senatului, Constantin Bogdan Matei a luat cuvântul de nouă ori în plen, a avut o sigură declaraţie politică şi o singură interpelare.

Ioana Bran ocupa funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului din ianuarie 2018.