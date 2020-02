Lupta pentru putere în PNL. Cozmin Guşă, despre cursa Ludovic Orban - Rareş Bogdan pentru Primăria Capitalei: 'Ar închide jocul'

Într-o intervenție, sâmbătă seară, la Realitatea PLUS, Cozmin Gușă a analizat clasamentul puterii din PNL, dar și șansele pe care Ludovic Orban și Rareș Bogdan le au în cursa pentru Primăria Capitalei.

"Există un meci instalat acum între Ludovic Orban și Rareș Bogdan, n-o să-l recunoască niciunul, care nu e legat nici de președinția PNL-ului, președinte la PNL știm că e Klaus Iohannis, e un meci legat de mizele imediate pe care le-ar putea avea, apropo de candidatul la Primăria București. Treburile stau în felul următor: nu există nimeni la PNL, în afară de Ludovic Orban și Rareș Bogdan, care să poată să aibă șanse în față USR-PLUS și Firea pentru că ceea ce se pregătește cu oameni care nu au notorietate într-o campanie extrem de politică, cum e campania pe București, și atunci fiecare se poziționează, și Ludovic, și Rareș, în funcție de acest azimut. Pentru Orban, o candidatura cu șanse de a câștigă la Primăria București este o ieșire extrem de onorabilă, care astăzi pare posibilă din acest vârtej în care a fost introdus în dorința lui Iohannis pentru anticipate. Pentru Rareș, înseamnă o upgradre a puterii politice în interiorul PNL. Pentru că o victorie la București îl face al doilea ca importanţă după Iohannis", a spus Cozmin Gușă, în emisiunea "Realitatea românească".

"Această relație generează nervozitate și am văzut că Ludovic Orban a fost mai nervos decât Rareș tocmai pentru că mizele sunt atât de mari. Ludovic Orban poate să câștige Primăria Capitalei, pentru că ia scorul partidului, are și experiență administrativă, are și autoritate, chiar din funcția de prim-ministru pe care nu o va pierde decât poate înaintea campaniei, dar Rareș are mai mari șanse politice pentru că, spre deosebire de Orban, el poate să ia scorul partidului, dar în plus are posibilitatea pe care Orban nu o are, de a lua mare parte din publicul USR PLUS pe care și l-a câștigat din fotoliul de moderator la Realitatea. Probabil o candidatura a lui Rareș la Primăria Capitalei ar închide jocul. Rareș prima șansă, Orban a două, dar ambii sunt singurii care au șanse din PNL să câștige Primăria Capitalei, alți oameni nu au", a mai spus Gușă.