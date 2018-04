MAFIILE SI CLANURILE CARE AU INROBIT ROMANIA!!

PROSTITUTIE, CORUPTIE,INTERLOPI, CLANURI INSTITUTIONALE, SCLAVIE MODERNA!. Nu este vorba asa cum ati putea banui de o tara central-africana!. Ci de judetele Romaniei acolo unde lideri politici, politisti, procurori, judecatori, interlopi zis si oameni de afaceri formeaza adevarate CLANURI nevazute. FRICA stapaneste aceste judete si de la furnizarea reciproca de prostituate pana la impartirea banilor transforma cetatenii obisnuiti in prizonieri fara drept de apel!. ZVONUL se propaga repede si violuri, crime, furturi nu sunt si nu vor fi denuntate niciodata. La umbra scandalurilor nationale aceste clanuri prospera, se dezvolta si "asupresc" mai grav decat in Evul Mediu unde ipocrizia "aparentei democratiei" nu exista. Lipsa oricaror valori umane, crestine sau de orice fel ii transforma pe interlopii astia in STAPANI. Dezumanizarea se produce incet si la nivelul indivizilor care resemnati in fata zidului si a MAFIEI locale fie isi iau lumea in cap si pleaca pe unde vad cu ochii fie accepta umilintele, "trade ul" local prin furnizarea de favoruri sexuale sau financiare pentru cele mai mici drepturi legale: dreptatea in sala de judecata sau la parchet, ajutorul social sau mai grav servicii de urgenta. Fara culoare politica MAFIILE astea locala "pun in scena" spectacole penibile de asa zisa competitie electorala sau divergente institutionale. Cel mult niste simple reglari de conturi interlope, aceste episoade sunt descifrate de "sclavii moderni" de pe "mosia judeteana" insa au rolul de a-i dezarma si mai tare in fata celor 15-20 de membrii ai clanurilor transpartidice sau transinstitutionale!.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR