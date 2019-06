Maghiarii anunţă un nou protest pentru Valea Uzului, la Sfântu Gheorghe

Preşedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortányi István, a anunţat luni, la Oradea, continuarea protestelor pentru cimitirul din Valea Uzului, un asemenea eveniment fiind programat pentru joi, 27 iunie, la Sfântu Gheorghe.

"Am cerut demisia sau demiterea prefectului de Harghita pentru motivul că lucrează împotriva cetăţenilor din judeţul pe care ar trebui să-l reprezinte, stoparea naţionalizării cimitirului din Valea Uzului, care se află în proprietatea şi administrarea comunei Sânmartin din judeţul Harghita şi readucerea cimitirului militar la starea iniţială, înainte de a fi începute lucrările fără autorizaţia de construire emisă în mod legal - fiindcă toate lucrările de acolo au fost realizate conform unei autorizaţii emisă de primăria oraşului Dărmăneşti, care nu are nici drept de proprietate şi nici nu a respectat legea 50 privind autorizarea construcţiilor. Am cerut însă, deocamdată, fără niciun efect. Este o cerere formulată, practic, de la izbucnirea scandalului legat de cimitirul militar", a declarat, într-o conferinţă de presă, liderul PPMT, informează agerpres.ro.

Citește și: Scandal uriaș! Apare numele fratelui Laurei Codruța Kovesi

Protestul va avea loc la Sfântu Gheorghe, în data de 27 iunie, de la ora 18,00, în piaţa centrală din oraş, a precizat sursa citată.

Potrivit acestuia, dacă la Miercurea Ciuc au participat în jur de 1.500-2.000 de oameni, organizatorii se aşteaptă la cel puţin acelaşi număr de protestatari şi la Sf. Gheorghe.

Citește și: Anunț important al Vioricăi Dăncilă! Ce se va întâmpla cu Mugur Isărescu

Lucrările pentru care protestează PPMT se referă la monumentul şi cele 52 de cruci amplasate pe o parcelă unde ar fi "date certe şi sigure că au fost înmormântaţi militari-eroi ai armatei austro-ungare", a spus Csomortanyi.

"Construcţia respectivă s-a făcut fără autorizaţia Ministerului Cultelor şi a altor acorduri necesare", a menţionat liderul PPMT.

Citește și: Victor Ponta îl desființează pe unul dintre cei mai cunoscuți români: ‘O rușine’ .