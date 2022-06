Maghiarii de la Mol și-au crescut profitul cu 50% în 2021 - Au bătut palma cu statul român pe o afacere super bănoasă

Compania MOL România Petroleum Products, susidiara locală a grupului maghiar MOL, a raportat pentru 2021 o cifră de afaceri de peste 7,9 mld. lei (1,6 mld. euro), în creştere cu 42,6% faţă de anul precedent, potrivit calculelor făcute de ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor. Compania a avut anul trecut un profit net de 349,8 mil. lei (71,1 mil. euro), mai mult cu 24,6% faţă de anul anterior, când MOL România Petroleum Products a realizat un câştig net de 280,7 mil. lei (58 mil. euro), conform datelor publice.

Compania a ajuns în 2021 la un număr mediu de 258 de angajaţi. Anul trecut, cererea de carburanţi din România a depăşit nivelul din 2019, astfel că, cel puţin pe partea de volume, lucrurile au ajuns la nivelul de dinaintea pandemiei. Compania MOL România Petroleum Products avea la începutul lunii martie 2022 un portofoliu de 245 de puncte de alimentare la nivel naţional, după ce în ultimii doi ani a deschis 16 staţii noi, potrivit unor informaţii furnizate anterior de oficialii companiei.

La „nceputul anului trecut, MOL România a semnat cu CNAIR (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) contracte pentru dezvoltarea a 14 staţii de servicii pe autostrada A1 Lugoj – Deva şi A2 Medgidia – Constanţa. MOL estima o investiţie de aproximativ 2 mil. euro pentru fiecare dintre staţiile care vor fi construite, bugetul total al proiectului fiind de aproximativ 28 mil. euro. Dezvoltarea viitoare a MOL România vizează partea de mobilitate electrică, sector pe care compania deja este activă, şi partea de consumer service, cu focus pe zona de gastro, reprezentată de conceptul Fresh Coner, şi de bunurile alimentare.

Pe zona de electromobilitate, MOL are deja formată o reţea de „ncărcătoare pentru maşinile electrice, dezvoltată sub brandul MOL Plugee. De asemnea, „ncepând cu anul 2017, MOL România este parte a proiectului NEXT-E care presupune instalarea a 40 de staţii de „ncărcare pentru autovehicule electrice. Pe lângă staţiile de alimentare, grupul ungar mai deţine „n România 2 depozite de carburanţi, la Giurgiu şi Tileagd, şi un terminal LPG la Tileagd. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la Bucureşti şi un sediu administrativ la Arad.