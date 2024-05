Maia Sandu i-a răspuns unui jurnalist rus ce se întâmplă dacă cetățenii moldoveni nu vor vota aderarea țării la Uniunea Europeană

În cadrul unui interviu acordat cunoscutului jurnalist rus, Iurii Dudi, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că visul său este ca țara pe care o conduce să devină cât mai curând membră a Uniunii Europene, conform stiripesurse.md.

Fiind întrebată ce se va întâmpla dacă oamenii vor vota împotriva aderării la Uniunea Europeană, Maia Sandu a menționat că, potrivit sondajelor, moldovenii susțin aderarea țării noastre la UE și, practic, acest lucru nu este posibil.

„Alegerea este a poporului. Dacă oamenii vor vota împotriva aderării, acesta lucru va însemna că procesul va stopa puțin și nu se va mișca precum se mișcă în prezent. (...) Eu consider că nu se va încheia aici, pentru că oamenii vor înțelege până la urmă că un alt drum pentru țara noastră nu este, ca noi să ne simțim în siguranță, ca să facem mult mai mult pentru țara noastră decât am făcut în ultimii 30 de ani. (...) Noi am văzut cum s-au dezvoltat țările care au devenit membre ale UE în ultimii 20 de ani. Este o diferență enormă”, a mai spus Maia Sandu.

Reamintim că alegerile prezidențiale și referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană, inițiate de președinta statului, Maia Sandu, vor fi organizate în aceeași zi - pe 20 octombrie.