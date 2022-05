Situație dramatică în Republica Moldova: Președintele Maia Sandu cere comunității internaționale ajutor financiar urgent

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți că războiul din Ucraina a generat statului moldovean probleme economice grave.

„Moldovenii şi-au deschis frontierele, dar şi inimile şi casele cu foarte multă generozitate şi peste 90 la sută din refugiaţi trăiesc în familiile de aici. Şi chiar dacă situaţia economică e dificilă, voi daţi dovadă de generozitate. Solicit puternic comunităţii internaţionale să sprijine masiv Moldova, care are nevoie de un suport financiar major. Ţara are o situaţie economică foarte complicată, preţurile la alimente, carburanţi şi energie au crescut dramatic. Moldova se confruntă cu probleme economice şi primind un număr atât de mare de refugiaţi are nevoie urgentă de ajutor'', a opinat oficialul.

În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova sunt circa 90 mii de refugiaţi, dintre care mai mult de jumătate sunt copii.