Maluma, Sam Smith și Doja Cat, printre artiştii care vor cânta la gala MTV Europe Music Awards

MTV Europe, care decernează în fiecare an premiile Europe Music Awards (EMAs), a anunţat joi primele recitaluri ale viitoarei gale, care îi include printre alţii pe cântăreţii Maluma şi Sam Smith, relatează EFE.

La ceremonia de pe 8 noiembrie vor participa de asemenea Doja Cat, Zara Larsson şi YUNGBLUD pe diferitele scene care vor fi înălţate în oraşe din mai multe ţări pentru a celebra muzica live cu respectarea condiţiilor sanitare impuse de pandemia de COVID-19, au anunţat organizatorii, potrivit agerpres.ro.

În aşteptarea anunţului celorlalte nume de artişti care vor cânta live, merită semnalată prezenţa cântăreţului latino Maluma, care a lansat recent albumul "Papi Juancho" şi care este nominalizat la trei premii MTV EMAs, inclusiv la trofeul pentru cel mai bun artist latino.

Pe 30 octombrie este aşteptată lansarea noului album al cântăreţului britanic Sam Smith, "Love Goes", la un an după ce starul britanic a lansat mai multe single-uri incluse pe acest album. El va participa la ceremonie şi în calitate de nominalizat, având în vedere că aspiră la premiul pentru cea mai bună colaborare.

La rândul lor, atât Doja Cat cât şi YUNGBLUD vor avea ocazia să revalideze pe scenă aşteptările fanilor, deoarece ambii sunt candidaţi la premiile pentru cel mai bun artist revelaţie şi "best push"(artist emergent).

Favorita serii este însă Lady Gaga, care a primit şapte nominalizări, printre care şi cea pentru cea mai bună artistă feminină, cea mai bună artistă pop şi cel mai bun video, pentru duetul său cu Ariana Grande la clipul "Rain on me". Această piesă aspiră şi la categoria cel mai bun cântec şi cea mai bună colaborare.

Europe Music Awards au fost inaugurate în anul 1994 de către MTV Europe pentru a celebra cele mai populare videoclipuri din Europa. Iniţial era o alternativă la MTV Video Music Awards, dar în timp a devenit un eveniment important în lumea muzicii.

La ediţia de anul acesta, desfăşurată în plină pandemie de COVID-19, pe lângă categoria cel mai bun artist latino, debutează alte două noi premii: cel mai bun live online şi cel mai bun videoclip cu mesaj pozitiv.

MTV EMAs sunt organizate în fiecare an într-o ţară diferită, gazda celor mai multe gale fiind Marea Britanie. Ceremonia include recitaluri ale unor artişti de marcă, iar premiile sunt prezentate de vedete internaţionale.

Prima gală a avut loc în 1994 în faţa porţii Brandenburg din Berlin, în Germania, la cinci ani după căderea Zidului Berlinului. La ceremonia din 24 noiembrie au cântat artişti şi trupe ca Aerosmith, Bjork, Roxette, Take That şi George Michael, care a interpretat hitul "Jesus to a Child" înconjurat de top-modele. Printre prezentatori s-au numărat Jean Paul Gaultier, Pamela Anderson şi Helena Christensen.