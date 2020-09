Managerul Sud Rezidenţial confirmă întâlnirea cu Nicuşor Dan, dar neagă o înţelegere: Compania a avut de suferit din cauza 'vendetei politice şi personale'

Cătălin Grigore, managerul Sud Rezidenţial, reacţionează la înregistrarea video prezentată de Dana Budeanu, în care acesta apare alături de Nicuşor Dan, într-o perioadă în care candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Capitalei avea procese pe rol care afectau interesele companiei. Grigore afirmă că întâlnire a avut loc în iunie 2020, însă neagă faptul că ar fi ajuns la o înţelegere cu Nicuşor Dan, pe care îl acuză de afectarea intereselor Sud Rezidenţial, din cauza unei "vendetele politice şi personale".

"SUD REZIDENTIAL este principalul promotor imobiliar al Zonei de Sud a Capitalei, calitate in care, nu doar intermediaza vanzarea de apartamente, ci initiaza, consiliaza si promoveaza proiectele rezidentiale din zona de sud a Capitalei pentru un numar de peste 100 de proiecte rezidentiale din diferite zone ale Capitalei.

Dintre aceste proiecte, unul dintre cele mai importante proiecte rezidentiale este METALURGIEI PARK RESIDENCE, proiect derulata in zona de Sud a Capitalei pe suprafata fostelor sere din Berceni, proiect care a fost premiat de numeroase entitati din domeniul imobiliar si apreciat drept unul dintre cele mai mari proiecte din Romania.

Referitor la inregistrarea video si o asa zisa legatura sau intelegere cu Dl Nicusor Dan, dorim sa precizam urmatoarele:

- In primul rand dezavuam lupta politica, in care in mod incidental am fost implicati prin acest material video cu un profund caracter denigrator, desi activitatea noastra este strict profesionista si dedicata in intregime dezvoltarii sectorului imobiliar din Romania;

- In secundar, mentionam faptul ca Sud Rezidential nu este un dezvoltator imobiliar, nu are PUZ-uri in derulare si nici dosare sau procese cu Dl Nicusor Dan, astfel ca nu exista si nici nu a existat vreun motiv sau interes pentru a realiza o intelegere cu Asociatiile sau cu persoana sa. Intalnirea a fost stabilita din motive strict tehnice si de management, fiind interesati de pozitia si solicitarile sale in acest proces, care afectau si afecteaza proiectul rezidential si pe care doream sa le cunoastem.

- Intalnirea cu Dl Nicusor Dan a avut loc, insa nu recent, ci in perioada lunii iunie 2019. Am dorit sa aflam motivele atacului domniei sale impotriva PUZ-urilor noi emise pentru Metalurgiei Park, fiind foarte important sa avem aceste informatii, avand in vederea calitatea noastra de promotor imobiliar si agent exclusiv al proiectului, ocazie cu care am incercat sa explicam domniei sale ca, in zona respectiva nu a existat niciodata o zona verde precum si faptul ca existau deja emise PUZ-uri anterioare pentru constructia de locuinte.

- Precizam ca nu am inteles si nu intelegem nici la acest moment in totalitate, de ce a fost initiat acest demers juridic de contestare a PUZ-urilor, care a lezat drepturile si interesele proprietarului de teren, ale dezvoltatorilor, care doreau continuarea acestui proiect imobiliar de succes, si ale noastre in calitate de broker imobiliar. Important de mentionat este faptul ca, din cauza acestui demers juridic de contestare a PUZ-urilor, derularea fazelor urmatoare a proiectului a fost suspendata. Domnul Nicusor Dan a considerat ca este justificata cererea sa si, in ciuda documentelor si informatiilor pe care i le-am pus la dispozitiei, domnia sa a continuat procesul, insa anul acesta in luna august 2020, cererea sa de anulare a fost respinsa de instantele de judecata, confirmand legalitatea documentelor urbanistice emise.

- Nici nu se pune in discutie existenta vreunei intelegeri, atata vreme cat procesul s-a derulat inca din anul 2018 si se deruleaza in continuare, iar noi, in calitate de promotor si agent exclusiv al proiectului imobiliar, impreuna cu dezvoltatorii imobiliari am suferit pierderi considerabile din cauza imposibilitatii continuarii proiectului rezidential;

- De mentionat faptul ca, prin demersul juridic initiat de Dl Nicusor Dan, nu a fost atacat doar PUZ-ul local cat si PUZ-ul zonei de SUD al sectorului 4, aprobat de catre Primaria Municipiului Bucuresti, presupunerea noastra fiind aceea ca, acest demers juridic a fost de fapt initiat pentru a demonstra o asa zisa ,,nelegalitate” a actelor emise de autoritatile publice locale, fapt insa infirmat de catre instantele de judecata, cu care Dl Nicusor Dan, se afla intr-o lunga si veche vendeta politica si personala, demers din care atat compania noastra cat si proiectul au avut si au de suferit in mod incidental si colateral, fara a exista vreo culpa sau vreun demers pentru care sa fim mentionati in mod tendentios in acest material video;

Din pacate lupta politica se manifesta in cele mai urate forme ale sale in aceasta perioada in Romania si referirea la numele companiei noastre nu face decat sa ne creeze un prejudiciu de imagine considerabil, desi atat numele nostru cat si numele proiectului rezidential sunt marci comerciale inregistrate si beneficiaza de protectia legii in cazul defaimarii si emiterii de referiri nefondate sau neconforme cu realitatea.

In concluzie, orice referire la o posibila sau actuala intelegere sau o relatie cu Dl. Nicusor Dan este total eronata, atata vreme cat intalnirea a fost strict de informare si discutii, pozitiile au fost total antagonice, iar aceasta a avut loc in luna iunie a anului trecut (2019) si nicidecum in perioada aceasta, iar compania noastra nu este parte in vreun proces intentat de Nicusor Dan si nu are calitatea procesuala pentru a realiza o astfel de asa-zisa intelegere", se arată într-un comunicat Sud Rezidenţial, semnal de Cătălin Grigore.