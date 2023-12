Marcel Ciolacu explică de ce s-a schimbat radical paradigma în PSD/ Video

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă nu se teme că va fi afectat scorul electoral al PSD de măsurile de reformă ale Guvernului. Ciolacu a explicat că, în trecut, alți lideri politici aveau luxul de a amâna luarea unor decizii până după alegeri, dar el nu are această posibilitate pentru că sunt decizii care trebuie luate acum, altfel se pierd banii din PNRR.

”Mult prea mulți politicieni în România au luat decizii electorale și nici unul nu a câștigat. Toți au încercat să își conserve voturile, au evitat decizia și au dus-o mai încolo. Eu nu pot să evit deciziile! Eu am de îndeplinit jaloanele din PNRR, am de luat decizii. Dacă pierdem banii din PNRR și aderarea la OECD, atunci pot să mă duc la pescuit. Eu vreau să mă duc la pescuit, dar vreau să știu că am făcut ceea ce trebuie, să mă pot uita în ochii oamenilor să spun că am făcut tot ceea ce a trebuit.”, a explicat Marcel Ciolacu, la Realitatea PLUS.