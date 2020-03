Marcel Ciolacu vrea să o răzgândească pe Gabriela Firea: 'O să am o discuție cu ea mai aplicată' + Etichetă pentru Lia Olguța Vasilescu

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, că îi va propune Gabrielei Firea să facă parte din echipa cu care el se va prezenta la Congres pentru a prelua conducerea partidului. Asta, după ce, așa cum a anunțat, în exclusivitate, STIRIPESURSE.RO, primarul Bucureștiului a decis să nu mai candideze pentru funcția de președinte executiv al PSD.

„O doresc și pe Gabriela Firea (n.r. în echipa lui). Urmează mâine (n.r. joi) să am o discuție cu ea mai aplicată. Este primarul general al Capitalei, este omul cu al doilea număr ca mărime de voturi din România după președintele țării și cred că oricine și-ar dori-o pe Gabriela Firea în echipă”, a spus Ciolacu la Digi 24.

Singurul care și-a anunțat candidatura la funcția de președinte al PSD, Ciolacu a făcut public un sigur nume dintre cei care vor face parte din echipa cu care se va prezenta în fața colegilor săi: Lia Olguța Vasilescu.

„Este colega mea de partid, cu performanțe politice alături de Claudiu Manda la Dolj, candidată la primăria municipiului Craiova. Cu un mandat la Ministerul Muncii pe care eu îl consider foarte bun.

Nu am auzit pe nimeni atacând-o pentru ceea ce a făcut la Minister, am auzit atacând-o că este peremistă. Să dăm cezarului ce e al cezarului. Este o bună colegă, am mare încredere în ea și sunt ferm convins că va fi o primăriță de excepție”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Până în acest moment nici un alt membru nu a anunţat că va candida. Aşadar singurul candidat rămâne Marcel Ciolacu, care se va prezenta în fața colegilor la Congresul de pe 21 martie cu o moțiune și cu o echipă de conducere.

PSD avea programat Congresul pe data de 29 februarie însă a fost amânat pe ultima sută de metri din cauza primului caz de coronavirus din ţara noastră.

