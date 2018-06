Maria Grapini, avertisment din Parlamentul European pentru politicienii români: 'Aici trebuie să ne ţinem tare, ca la box pe picioare'

Imaginea rea a României determinată de neînţelegerile din ţară se multiplică de "n" ori în instituţiile europene şi este foarte important ca mesajul dat la Bruxelles de politicienii români să fie unul unitar, a afirmat miercuri europarlamentarul S&D Maria Grapini, membru în Comisia LIBE a Parlamentului European.

"Imaginea rea a României faţă de neînţelegerile din ţară se multiplică de 'n' ori. Este foarte important ca aici noi să dăm un mesaj unitar, adică preşedintele care are în Constituţia noastră anumite sarcini şi fişa postului, Guvernul, Parlamentul trebuie să vină cu un punct de vedere comun. Din păcate, nu ne ajută deloc în munca noastră - când cerem drepturi egale pentru România ca stat membru - neînţelegerile de acasă. Faptul că acum, de exemplu, preşedintele Senatului din România a informat toţi preşedinţii Senatelor din statele membre că preşedintele încalcă Constituţia nesemnând (n.r. - revocarea procurorului-şef DNA) a fost un mesaj extraordinar de rău", a precizat Grapini, într-o declaraţie pentru presa română făcută la sediul Reprezentanţei Permanente a României la Uniunea Europeană, scrie agerpres.ro Eurodeputata a amintit că, săptămâna trecută, la Strasbourg, "a fost judecată" Polonia pentru neaplicarea punctului de vedere al CCR, iar acum va veni rândul ţării noastre, în condiţiile în care "preşedintele lungeşte criza prea mult".

"Acum venim noi la rând, deoarece chiar preşedintele de data asta nu aplică şi lungeşte foarte mult criza care este artificială, Parlamentul a fost ales şi trebuie respectat votul. Legea trebuie respectată. Celor care nu le place cum a ieşit o lege, care a fost avizată de CCR, trebuie să se mobilizeze ca data viitoare, la alegerile din 2020, să aleagă alţi parlamentari, să poată să aibă o lege care e mai pe placul lor. Dar, deocamdată, traseul constituţional şi al legilor pe Justiţie şi iată acum modificarea Codurilor - toate au traseu constituţional. Am auzit acuzaţii în România despre CCR că a fost numită politic. CCR a fost numită conform Constituţiei. Nu putem acum să desfiinţăm cea mai importantă instituţie care avizează peste celelalte instituţii democratice", a susţinut europarlamentarul român.



Maria Grapini a reafirmat că este în afara Tratatului UE condiţionalitatea pentru noul cadru financiar multianual de existenţa statului de drept, de funcţionarea acestuia.



"Am spus-o şi în plenară - este în afara Tratatului. Tratatul nu prevede o asemenea condiţionalitate şi aici trebuie să ne ţinem tare, ca la box pe picioare, şi reprezentanţii în Consiliu şi noi în Parlament. Noi am dezbătut o primă propunere făcută de Comisia Europeană în care şi-a prezentat această intenţie de condiţionalitate şi nu s-a votat încă în Parlamentul European. Voi încerca să fac o masă critică şi cu colegi din alte state în care să solicităm - în general statele din Est care sunt adesea 'bătute şi stigmatizate' - să cerem pe de o parte definiţia în condiţiile în care Comisia de la Veneţia ştim bine că a spus că nu există o definiţie a statului de drept care să se aplice la toate statele - că fiecare stat este independent, suveran şi are o Constituţie. Şi, dacă respectă Constituţia respectivă, adică legea să fie făcută de un parlament naţional, verificată de o instituţie cum ar fi la noi CCR, atunci nu se poate amesteca un alt stat să spună 'legea nu e bună', pentru că a avut un traseu constituţional. Eu am solicitat dacă se va rămâne cu această condiţionalitate, ceea ce ar fi o încălcare de Tratat, atunci trebuie să avem instrumentele cu care se măsoară statul de drept, să fie acelaşi instrument", a detaliat eurodeputata.



Aceasta şi-a exprimat speranţa că va exista "un As în mânecă în plus" de influenţă, pe perioada celor 6 luni în care România va deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, astfel încât această condiţionalitate să nu existe, "pentru că ar fi foarte gravă".



"Mesajul meu este către preşedinţi şi către miniştrii de linie şi către Guvern să folosească votul în Consiliu în proiectele unor state - cum ar fi Olanda care se opune să intrăm noi în Schengen - să nu votăm nici noi când Olanda vine cu un proiect. Ăsta este de fapt jocul votului în Consiliu. (...) Sincer, m-am cam săturat de dublă măsură, dacă tot nu vrem dublu standard la produse, atunci nu vrem nici dublu standard la măsurile care se aplică statelor membre", a conchis Maria Grapini.