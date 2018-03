Marian Oprișan confirmă spusele lui Liviu Dragnea: Gabriel Oprea negocia cu 'statul de drept' funcțiile în PSD

Vicepreședintele Marian Oprișan confirmă dezvăluirile lui Liviu Dragnea, conform cărora Gabriel Oprea i-a spus că "a vorbit cu statul de drept", care i-a transmis că Valeriu Zgonea trebuie să fie numărul unu în partid, iar el numărul doi, după care a fost chemat de Oprea într-un restaurant, iar acesta i-a comunicat că a vorbit cu statul de drept, care ar fi fost de acord ca el să conducă PSD.

„În ceea ceea privește discuția relatată de dl președinte Dragnea cu privire la faptul că dl Gabriel Oprea a invocat statul de drept când i-a propus lui Valeriu Zgonea să fie numărul unu sau dlui Dragnea să fie numărul unu și dl Zgonea numărul doi, am fost la discuția respectivă, că i-am și zis: dacă tu ești numărul unu și el numărul doi, eu ce să fiu, numărul 15? Tot ce a afirmat dl Dragnea aseară este complet adevărat”, a spus Oprișan, la Antena3.

„Domnul Oprea a spus că m-a ajutat pe mine să devin preşedintele interimar al partidului în 2015. Îmi pare rău că s-a dus pe subiectul ăsta. Trebuie să spun ce s-a întâmplat atunci. (...) Eu îmi dădusem demisia din funcţie, era luni după-amiază, peste două zile, miercuri, urma Comitetul executiv în care membrii Cex-ului trebuia să aleagă preşedintele interimar. Şi domnul Oprea mi-a zis: «am înţeles de la statul de drept că Zgonea trebuie sa fie numărul unu la partid şi tu numărul doi, eu cu tine o să conducem şi Zgonea o să fie aşa». I-am spus: «Gabi, nu ştiu ce ai înţeles tu, dar eu miercuri voi candida şi cred că voi fi ales preşedinte interimar al PSD». «Păi nu se poate, eu nu am înţeles asta». Şi pune mâna pe telefon şi sună la statul de drept. Nu ştiu ce îi spunea cel cu care vorbea, dar el îi spune «Liviu nu ştie nimic din ce mi-aţi spus voi mie, adică el candidează şi zice că va şi câştiga». Eu vin cu el la voi. Şi eu zic: «stai puţin, eu nu merg nicăieri, mi-ai zis că vrei să vorbim, am vorbit, ţi-am zis că o să candidez, cred că o să câştig, nu ştiu ce ai vorbit, cu cine ai vorbit». Mi-a zis că a vorbit cu Coldea la telefon". Seara, am fost sunat insistent de domnul Oprea să mă întâlnesc cu dumnealui la un restaurant prin Piaţa Amzei. În separeu, erau domnii Oprea şi Zgonea. Ulterior, a avenit şi domnul Oprişan. Mi-a spus Oprea: «Am vorbit la statul de drept şi se acceptă: tu o să fii numărul unu, iar Vali Zgonea va fi numărul doi». Eu am zis: «Nu ştiu cu cine ai vorbit şi de ce ai vorbit, nu ştiu de ce se bagă Zgonea în asta. Partidul va hotărî miercuri. Asta a fost discuţia. Nu ştiu dacă la capătul celălalt al firului era domnul Coldea. Aşa mi-a spus Oprea. Pe foarte mulţi colegi i-a deranjat că domnul Oprea a avut foarte multe întâlniri cu Codrin Ştefănescu înainte de Congres. ”, a spus Dragnea marți seară la Antena3.