Marius Chindriş a semnat cu FC Farul

Clubul Farul Constanţa a anunţat, duminică, pe site-ul oficial, că şi-a asigurat serviciile fotbalistului Marius Chindriş.

“Clubul nostru a realizat primul transfer din această vară, asigurându-şi serviciile jucătorului Marius Chindriş. În vârstă de 29 de ani, mijlocaşul a evoluat în sezoanele trecute la UTA Arad, cu care a jucat în două rânduri barajul de promovare în prima ligă, şi la Petrolul Ploieşti, unde a purtat banderola de căpitan”, se arată pe site-ul grupării.

Chindriş a semnat contractul în prezenţa managerului FC Farul Constanţa, Tiberiu Curt, şi a impresarului său, Bogdan Apostu.

“Farul este o echipă foarte importantă în fotbalul românesc, care are tradiţie în spate, are mulţi suporteri şi care îşi doreşte un obiectiv măreţ pentru următorul sezon şi cred că împreună îl putem realiza. Am ales Constanţa pentru că este un proiect serios şi consider că putem face pasul către ţinta pe care o avem. Am jucat la UTA, la Petrolul, ştiu cât de benefic este să ai suporterii lângă tine, dar în acelaşi timp trebuie să dai totul pentru a le mulţumi într-un mod bun pentru că vin la stadion şi te încurajează pe tot parcursul meciului”, a declarat Chindriş.

În ultimele luni el a evoluat la Viitorul Şelimbăr, în Liga a 3-a, după ce semnase iniţial cu CSM Tg. Mureş, dar echipa s-a desfiinţat: “A fost o situaţie ciudată, nu credeam că se poate întâmpla aşa ceva. Să fie un proiect, să se voteze şi după aceea să se desfiinţeze echipa de pe o zi pe alta. Celelalte echipe aveau deja loturile formate şi era important să nu ies din circuit şi să aştept următoarea perioadă de transferuri. Trebuia să joc, să am continuitate!”