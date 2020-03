Marius Croitoru, după eșecul cu Astra: Din punctul meu de vedere, nu au pierdut băieţii meciul ăsta, ci altcineva

Tehnicianul Marius Croitoru a acuzat arbitrajul lui Ionuţ Coza pentru eşecul cu Astra Giurgiu, subliniind că FC Botoşani, dar şi Dinamo sunt cele mai dezavantajate echipe din Liga I, anunță news.ro.

"Din punctul meu de vedere, nu au pierdut băieţii meciul ăsta ci altcineva. Tamaş se împiedică în piciorul lui Keita, el scapă singur şi dă gol valabil, am şi penalti.... ce vreţi mai mult de atât? Ce pot să fac mai mult în deplasare? Am gol valabil, am penalti... pe urmă strigă lumea că eu am arbitraje. Dacă şi Botoşaniul a avut arbitraj înseamnă că... noi şi Dinamo suntem cele mai dezavantajate echipe din Liga I. E incredibil, dar asta este, mergem mai departe. Este un meci de play-off, un meci cu implicare în cupele europene, trebuie arbitri care pot duce astfel de meciuri", a declarat Marius Croitoru, conform telekomsport.ro.

Formaţia Astra Giurgiu a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa FC Botoşani, într-un meci contând pentru etapa a doua a play-off-ului Ligii I.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Gabriel Tamaş, în minutul 64, care a transformat o lovitură de pedeapsă, acordată după un fault al lui Patache asupra lui Alibec.