Marius Dunca, PSD Brașov: ITI Țara Făgărașului va reduce decalajele de dezvoltare. Țintim o alocare de 600 de milioane de euro

Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, laudă efortul celor 33 de unități administrativ - teritoriale din judeţele Braşov și Sibiu de a accesa peste 600 de milioane de euro fonduri europene, în regim descentralizat, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ITI Microregiunea Țara Făgărașului.

Prezent la lansarea națională a Strategiei de dezvoltare durabilă a Microregiunii Țara Făgărașului 2030, eveniment ce a avut loc marti, 28 iunie la Palatul Parlamentului, Marius Dunca a subliniat că modelul aplicat în cadrul ADI ITI Țara Făgărașului va reduce decalajele de dezvoltare ale comunităților din județul Brașov și va permite dezvoltarea economică și socială a acestora, utilizând fondurile europene.

“Ca brașovean sunt mândru că astăzi am participat la concretizarea unui proiect care aduce mai aproape de locuitorii județului Brașov posibilități de dezvoltare și de atragere a fondurilor europene, în interiorul a ceea ce deja este recunoscută ca fiind Țara Făgărașului. O zonă de o frumusețe extraordinară, cu un patrimoniu natural, cultural și istoric de valoare remarcabilă, are șansa astăzi de a se promova, de a crește sănătos, de a conserva valorile și bogățiile unice la nivel național și european, prin utilizarea banilor europeni. Țara Făgărașului are o suprafață de peste 3330 kmp și este locul în care trăiesc peste 146.000 de oameni pentru care se deschid numeroase oportunități”, a declarat Președintele PSD Brașov, Marius Dunca.

La evenimentul de la Palatul Prlamentului au participat Marcel Ciolacu, Președintele Camerei Deputaților, Marcel Boloș, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și Roxana Mînzatu, Secretar de Stat la Cancelaria Primului Ministru, inițiatoarea legii 176 din 2020 care prevede finanţarea cu fonduri europene a dezvoltării integrate în microregiunea Făgăraş.

“Finanțarea dezvoltării microregiunii Făgăraș este posibilă datorită eforturilor de peste 3 ani depuse de Roxana Mînzatu, în calitate de deputat și datorită muncii primarilor și reprezentanților administrației publice locale din cele 33 de unități administrative. Îmi doresc ca următorii 7 ani să aducă în județul Brașov dezvoltare și condiții de viață mai bune pentru oameni, să aducă oportunități celor ce doresc să se dezvolte, să creeze locuri de muncă și să îmbunătățească viața cetățenilor sub toate aspectele ei. Vom reuși să facem acest lucru cu ajutorul fondurilor europene, prin proiecte orientate către oameni și cu obiectivul concret de a genera plus valoare pentru o zonă unică din inima României”, a mai subliniat Marius Dunca.