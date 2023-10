Mărturia unui român întors din SUA: 'România îţi oferă sentimentul de acasă şi de siguranţă!'

Un român care a locuit zece ani în Statele Unite susține că România ,îţi oferă sentimentul de acasă şi de siguranţă".

Proaspăt revenit în România, Albert Cornea a povestit cât de sigură i se pare ţara natală în comparaţie cu Statele Unite. La doar două săptămâni de când s-a întors în casă, Albert, în vârstă de 33 de ani, a ajuns deja la o concluzie: România este o ţară foarte sigură.

,,În România nu te simţi în pericol când mergi pe stradă şi nu trăieşti cu gândul că oricând poate avea loc un atentat. În Statele Unite poţi întâlni foarte multe culturi, foarte multe religii, oameni cu diverse convingeri şi credinţe. Acest lucru poate conduce la conflicte spontane şi chiar la adevărate tragedii. Diversitatea este foarte bună, dar nu cred că poate oferi stabilitate din punct de vedere al siguranţei. În România te poţi plimba nestingherit noaptea pe stradă, cel puţin în Iaşi", a povestit Albert, ieşeanul în vârstă de 33 de ani, informează ADEVARUL.RO.

,,Chiar recent s-au împlinit şase ani de la acea tragedie, la începutul lunii (n. r.: cu referire la atacul armat care a avut loc pe data de 1 octombrie 2017 în Las Vegas). Eram foarte aproape de mulțimea în care s-a tras. Se auzeau focuri de armă şi a fost foarte înspăimântător. Imediat, eu şi prietenii am început să fugim, s-a creat o panică generală. Am reuşit să găsim adăpost, am intrat într-un magazin unde a fost încuiată imediat uşa şi au fost trase obloanele folosite când se închide magazinul. Am aşteptat acolo câteva ore, în timp ce ne informam, de pe internet, despre evenimentele care au loc în stradă. Abia apoi a reuşit să ieşim, după ce situaţia s-a calmat. Cred că şi acest eveniment mă face să văd România ca o ţară foarte sigură în comparaţie cu Statele Unite", a adăugat ieşeanul.