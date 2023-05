Mats Hummels şi-a prelungit contractul cu Borussia Dortmund

Fundaşul Mats Hummels, în vârstă de 34 de ani, şi-a prelungit cu un an contractul cu Borussia Dortmund, la care va juca astfel şi în viitorul sezon, a anunţat miercuri clubul aflat pe primul loc în campionatul de fotbal al Germaniei când a rămas o singură etapă, notează Agerpres.

"Toată lumea ştie câtă plăcere îmi face să joc pe Signal Iduna Park în faţa suporterilor noştri fantastici. Nu am luat această decizie cu uşurinţă. M-am gândit mult la asta. Acum, la sfârşitul sezonului, pot să spun că îmi doresc cu adevărat încă un an. De acum încolo, accentul este din nou pe meciul de sâmbătă cu Mainz. Ne aşteaptă încă 90 de minute intense. După aceea, sperăm să putem sărbători împreună ceva extraordinar", a declarat Hummels pentru site-ul clubului, scrie portalul footmercato.net.Dortmund are un avans de 2 puncte faţă de marea rivală Bayern Munchen şi va fi sigură de câştigarea campionatului, pentru prima oară din 2012, dacă o va învinge acasă pe Mainz în ultima etapă.Fundaşul a debutat în 2009 la prima echipă a Borussiei, unde a jucat până în 2016, când a semnat cu marea Bayern. Trei ani mai târziu, el a revenit la Dortmund.