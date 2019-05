Mattia Montini recunoaște: 'La Dinamo, era nevoie de un miracol să fim și noi în play-off'

Atacantul italian Mattia Montini a acceptat cu inima deschisă oferta lui Dinamo. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a lăsat Italia pentru România, ţară care a devenit o rampă de lansare pentru fotbalistul lui Rednic.

Montini a vorbit, în exclusivitate, cu ProSport şi a povestit cine l-a adus la Dinamo, de ce a ales culorile "roş-albe", ce ştia despre echipa lui Rednic şi care este obiectivul "câinilor" în acest final de sezon.

"Eu sunt aici datorită unei persoane care acum lucrează la Voluntari, Renzo Rossi, cred că este directorul general al echipei Voluntari. Cred că el este cel care i-a spus lui Mister Rednic despre mine, Mister s-a uitat la profilul meu, a vrut să vin aici. Totul s-a întâmplat datorită lui. Avem cunoştinţe în comun şi mi-a spus dacă vreau să vin să dau o probă aici, să văd care este situaţia. M-a ajutat enorm Paolo, preparatorul nostru fizic de la Dinamo, care este italian şi care m-a ajutat imediat să mă acomodez în grup.

Am ales Dinamo datorită istoriei pe care o are această echipă. Când am aflat că este un interes din partea clubului pentru mine am rămas uimit, pentru că veneam din Serie C din Italia, adică Liga a III-a aici. Faptul că aveam posibilitatea să joc în prima ligă şi mai ales la o echipă cu istoria pe care o are Dinamo a fost un motiv de mândrie.

Prin venirea mea aici am posibilitatea să demonstrez ce pot, aceasta este o oportunitate importantă pentru mine", a spus, în exclusivitate, pentru ProSport, Mattia Montini, care a precizat că ştia în ce situaţie se află echipa lui Rednic în Liga 1 Betano. Cu toate acestea, atacantul italian a acceptat să se alăture lotului "alb-roşu", să continue "lupta" începută de Mircea Rednic şi să o ridice pe Dinamo.

"Dinamo nu a avut cele mai bune sezoane (n.red. - în ultimii doi ani), dar cu toate acestea reuşim să ne ridicăm, am demonstrat în 2019 că facem progrese importante şi că ne pregătim foarte bine pentru următorul sezon.

Eu am venit la echipă în noiembrie, moment în care Dinamo era deja în afara luptei, era dificil să mai intre în play-off. Era nevoie de un miracol să fie şi ea printre cele mai importante echipe din campionat. Cu toate acestea nu ne-am lăsat, din noiembrie am evoluat foarte bine, mai ales după pauza de iarnă, începând cu ianuarie. Sper să continuăm pe acest drum, să fim pozitivi, atât la nivel personal, cât şi în ceea ce priveşte echipa.

Cu siguranţă nu este uşor să te lupţi cu primele cluburi CFR, Steaua (n.red. - FCSB). Sunt echipe care sunt organizate, poate în ultimii ani au făcut un proiect. Noi am început de puţin timp acest proiect cu mister Rednic, dar mister a fost inspirat să aleagă jucători motivaţi, ambiţioşi, care au venit aici şi au văzut acest lucru ca pe o oportunitate, iar acest lucru poate să fie o piesă importantă, avantajul nostru. Nu suntem jucători terminaţi şi am venit aici să câştigăm bani, am venit aici pentru a ne relansa carierele şi pentru a o ajuta pe Dinamo să ajungă în poziţia pe care o merită", a mai adăugat Montini.

Montini: "Calificarea în play-off? Un miracol. Aici s-a pierdut totul"

"Cel mai mare regret, repet, chiar dacă pentru a intra în play-off era nevoie să se întâmple un miracol, dar cel mai mare regret este meciul cu Botoşani, pe care l-am jucat în campionatul regular, atunci când am pierdut acasă cu 1-2. Cred că aceea a fost partida care ne-a tăiat toate posibilităţile pentru a intra în play-off. Veneam după o serie de rezultate pozitive, dacă reuşeam să câştigăm acel meci eu cred că intram în play-off.

Obiectivul acestui sezon este să fim pe primul loc, să le demonstrăm tuturor că deşi suntem în play-out suntem cea mai puternică echipă şi că este doar o întâmplare că ne aflăm aici. Astfel că obiectivul este să fim pe primul loc în play-out, obiectivul este să construim şi să asimilăm cât mai mult. Aşa cum ai spus tu sunt mulţi jucători care au venit, mulţi jucători care vor pleca şi alţii care vor veni aşa că obiectivul este să devenim cât de compacţi putem, să formăm o echipă puternică, care ne va ajuta în sezonul următorul.

(n.red. - Înseamnă că vei rămâne la Dinamo şi în sezonul următor?) - Contractul meu aşa spune, cel puţin dacă nu vor fi cereri sau surprize, eu respect ceea ce am, îi sunt recunoscător clubului Dinamo pentru că mi-a oferit această oportunitate", a explicat Montini, care a mărturisit ce îl atrage cel mai mult la clubul din Ştefan cel Mare:

"Îmi place ambiţia pe care o are clubul în acest moment, pentru că nu este uşor să construieşti ceva nou, venind după sezoane mai puţin bune. Istoria lui Dinamo, suporterii, structura şi antrenorul ajută să fie această ambiţie puternică, iar când există acest lucru, la un moment dat, vor veni şi rezultatele. Poate că va dura puţin mai mult, dar, în final, rezultatele se vor vedea mereu".