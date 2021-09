Meciurile din Champions League vor putea fi urmărite pe programele Look Sport

Dueluri din UEFA Champions League vor putea fi urmărite, săptămâna aceasta, pe programele Look Sport.

Cea mai aşteptată este întâlnire este "Bătălia Miliardarilor", PSG - Manchester City (marţi, ora 22:00, pe Look Sport+). Simeone merge în "Casa Diavolului", pentru AC Milan - Atletico Madrid (marţi, ora 22:00, pe Look Sport), iar miercuri, Barcelona lui Koeman vrea să vadă lumina pe "Estádio da Luz", cu Benfica (Look Sport 3, ora 22:00), potrivit news.ro.

Duelul serii este Juventus - Chelsea (ora 22.00, pe Look Sport+), cu "Bătrâna Doamnă" în suferinţă, fără Dybala şi Morata.

Ultima finală Europa League, Manchester United - Villareal se joacă în grupele UEFA Champions League, de la ora 22.00, pe Look Sport.

În fiecare zi, meciurile încep de la ora 19:45.